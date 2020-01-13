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Инфографика: самые популярные мемы десятилетия - от троллфейса до женщины с котом
Источник материала: Tut.by
Портал Know Your Meme
Портал отмечает, что для создания инфографики была использована их собственная база. Ролик стартует с 2011-го, так как в 2010-м произошла некая «техническая ошибка».
В самом начале видео мы можем наблюдать на первом месте мемы вроде Forever alone и Troll Face. Но затем им на смену приходят Harlem Shake, «догги», Lenny Face, Рикардо Милос и, наконец, «орущая женщина с котом».
Про мемы этого десятилетия вы можете прочесть
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Портал Know Your Meme отмечает, что для создания инфографики была использована их собственная база.
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