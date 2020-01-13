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Инфографика: самые популярные мемы десятилетия - от троллфейса до женщины с котом

14.01.2020 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Портал Know Your Meme показал, как с 2011 по 2020 менялась популярность тех или иных мемов. Если кратко, то мы прошли путь от троллфейса до «орущей женщины с котом».

Портал отмечает, что для создания инфографики была использована их собственная база. Ролик стартует с 2011-го, так как в 2010-м произошла некая «техническая ошибка».

В самом начале видео мы можем наблюдать на первом месте мемы вроде Forever alone и Troll Face. Но затем им на смену приходят Harlem Shake, «догги», Lenny Face, Рикардо Милос и, наконец, «орущая женщина с котом».

Про мемы этого десятилетия вы можете прочесть в нашем тексте.

 
 
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Портал Know Your Meme отмечает, что для создания инфографики была использована их собственная база.
 
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