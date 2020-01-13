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Американский учёный выяснил, в какой момент беларусы начинают страдать

14.01.2020 12:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Экономист и профессор Дартмутского колледжа Дэвид Бланчфлауэр провел исследование, которое опубликовал Bloomberg. Ученый попытался выяснить, в каком возрасте жители развивающихся стран осознают, что они – несчастны. Да, у этого чувства есть статистическая закономерность!

Профессор изучил данные в 132 странах (95 развивающихся и 37 развитых), чтобы узнать, как связаны возраст и счастье. И понял, что для каждой отдельной страны можно нарисовать «кривую счастья», похожую на латинскую букву U. Это позволяет сделать вывод, что пик несчастья приходится на средние годы, причем вообще не важно, каковы средние по стране уровень дохода и продолжительность жизни.

По итогу Бланчфлауэр заявил, что в странах с развивающейся экономикой жители начинают ощущать себя наиболее несчастными в возрасте 48,2 года. Речь идет про людей из США, Канады, Англии, Германии, Японии и других государств-«толстосумов». В странах же с развитой экономикой этот процесс начинается в возрасте 47,2 года. Сюда уже относятся Беларусь, Россия, Украина, Польша, Турция и другие.

В Нацбюро экономического развития обратили внимание на большую ценность исследования экономиста, ведь сила темы охраны ментального здоровья и благополучия граждан крепчает с каждым днем. На эти показания влияют, например, финансовые кризисы и растущая глобализация.

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Экономист и профессор Дартмутского колледжа Дэвид Бланчфлауэр провел исследование, которое опубликовал Bloomberg. Ученый попытался выяснить, в каком возрасте жители...
 
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