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Под Витебском мужчина угрожал знакомой, а затем избил её
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебском районе мужчина угрожал женщине причинением тяжких телесных повреждений и убийством.
Как
В какой-то момент после выпитого женщина почувствовала себя плохо. Хозяин дома начал кричать на женщину, направлять в её сторону нож, топор, включенные бензопилу и угловую шлифовальную машинку, высказывая при этом угрозы.
Поскольку витеблянке было нехорошо, она не могла уйти. Чтобы не злить мужчину, женщина старалась не перечить, но решила включить диктофон. Когда гостья попробовала уйти, хозяин избил её.
Завершено расследование уголовного дела. Мужчина обвиняется по статьям «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» и «Угроза убийством».
Сейчас жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает.
Осенью 2019 года в Бобруйске мужчина подозревался в избиении супруги на глазах у детей.
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Новости Беларуси. В Витебском районе мужчина угрожал женщине причинением тяжких телесных повреждений и убийством. Как сообщает Следственный комитет, 39-летняя...
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