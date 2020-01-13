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Под Витебском мужчина угрожал знакомой, а затем избил её

14.01.2020 11:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебском районе мужчина угрожал женщине причинением тяжких телесных повреждений и убийством. 

Как сообщает Следственный комитет, 39-летняя витеблянка поехала домой к своему 43-летнему знакомому в одну из деревень Витебского района. Там граждане употребили спиртные напитки. 

В какой-то момент после выпитого женщина почувствовала себя плохо. Хозяин дома начал кричать на женщину, направлять в её сторону нож, топор, включенные бензопилу и угловую шлифовальную машинку, высказывая при этом угрозы. 

Под Витебском мужчина угрожал знакомой, а затем избил её
Фото: Следственный комитет 

Поскольку витеблянке было нехорошо, она не могла уйти. Чтобы не злить мужчину, женщина старалась не перечить, но решила включить диктофон. Когда гостья попробовала уйти, хозяин избил её. 

Завершено расследование уголовного дела. Мужчина обвиняется по статьям «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» и «Угроза убийством». 

Сейчас жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает. 

Осенью 2019 года в Бобруйске мужчина подозревался в избиении супруги на глазах у детей.

Когда была высказана угроза убийством, женщина обратилась в милицию – подробности здесь

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебском районе мужчина угрожал женщине причинением тяжких телесных повреждений и убийством.  Как сообщает Следственный комитет, 39-летняя...
 
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