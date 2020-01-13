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Согрели добротою сердца

14.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Старый Новый год завершает череду новогодних праздников, которые так любимы и празднуемы в народе. В канун его к ребятам, которые находятся в Ивьевском районном социально-педагогическом центре, приехали управляющий КСУП «Субботники» Сергей Михайлович Бажин, председатель профсоюзного комитета Мария Александровна Горбач и заместитель управляющего по идеологической работе Ирина Александровна Авижа.

Согрели добротою сердца

Теплые поздравления с пожеланиями здоровья и успехов в учебе были подкреплены сладкими угощениями, фруктами и соками, которые были приобретены за личные средства коллектива работников предприятия.

– Нас очень тронула судьба ребят, которые находятся в СПЦ, – рассказала И. Авижа. – В социальных сетях я увидела ролик о Денисе, Насте и Никите – детях, которым захотелось подарить частичку своего тепла и души. Они невероятно талантливы, обаятельны и умны. Хочется, чтобы для них нашлась семья, и ребята обрели свой уютный дом и мудрых и добрых взрослых.

К этим пожеланиям присоединяется коллектив редакции газеты «Іўеўскі край».  Добрые люди, сделайте доброе дело!

И. БУТУРЛЯ.

Фото автора.

 
 
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Старый Новый год завершает череду новогодних праздников, которые так любимы и празднуемы в народе. В канун его к ребятам, которые находятся в Ивьевском районном...
 
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