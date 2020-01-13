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Не растерялась! Пинская школьница отбилась от грабителя

14.01.2020 13:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Пинский ГОВД обратился местный житель с заявлением о том, что около дома на его несовершеннолетнюю дочь напал неизвестный мужчина и хотел похитить сумку.

На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. Девушка рассказала, что шла домой, и вдруг на нее набросился неизвестный, и пытался вырвать сумку. 

Она дала отпор мужчине, после чего он скрылся. 

Пинчанка подробно описала внешность нападавшего.

Через несколько минут правоохранители задержали молодого человека около магазина недалеко от дома пострадавшей. 

Им оказался местный житель, 1999 года рождения.

Молодой человек рассказал, что пытался совершить грабеж с целью завладения денежными средствами.

Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта, сообщает УВД Брестского облисполкома.
 
 
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В Пинский ГОВД обратился местный житель с заявлением о том, что около дома на его несовершеннолетнюю дочь напал неизвестный мужчина и хотел похитить сумку.
 
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