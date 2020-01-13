Найдена связь между синдромом выгорания и аритмией

Источник материала: Tut.by

Эмоциональное выгорание назвали признаком, который может повысить вероятность развития смертельно опасной мерцательной аритмии. Исследование опубликовано в European Journal of Preventative Cardiology, пишет CNN .



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Мерцательная аритмия — наиболее распространенное нарушение сердечного ритма и основная причина инсульта в США и Европе. Многие люди с таким диагнозом страдают от боли в груди, учащенного сердцебиения, одышки и усталости. Но у некоторых не отмечается никаких тревожных симптомов.

Стресс и выгорание могут быть существенной причиной развития аритмии. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии, опросив 12 тысяч мужчин и женщин об их здоровье и психологическом самочувствии.

«Мы знаем еще несколько важных факторов риска: ожирение, высокое давление, курение, — уточнил автор исследования доктор Парвин Гарг, доцент кафедры клинической медицины. — Что касается выгорания, то такую связь зафиксировали впервые, и это о стрессе не только на работе — но и дома».