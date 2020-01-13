Причина — сильный смог, от которого у спортсменки возникли проблемы с дыханием. В Австралии продолжают бушевать лесные пожары...





Якупович выиграла первый сет 6:4, а во втором при счете 5:6 упала на колени, долго кашляла и не смогла подняться без посторонней помощи.









"Я боялась, что потеряю сознание. Я больше не могла ходить. У меня нет астмы и никогда не было проблем с дыханием. Мне даже нравится жара. Но сейчас я просто не могла дышать и упала на корт. Это нездоровая ситуация. Я была удивлена, думала, что мы не будем играть. Но выбора у нас не оказалось", — цитирует Якупович