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Благотворительная помощь участников акции «Наши дети» составила Br1,3 млн
14.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Участники республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» передали в детские учреждения материальную помощь, оборудование и подарки на Br1,3 млн, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик, передает корреспондент
«В качестве подарков были планшетные компьютеры, бытовая техника, игры, оборудование для спортплощадок, спортивные тренажеры. Всего собрано и передано
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Участники республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» передали в детские учреждения материальную помощь, оборудование и подарки на Br1,3 млн,...
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