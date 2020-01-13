Благотворительная помощь участников акции «Наши дети» составила Br1,3 млн

Источник материала: Вороновская газета





Участники республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» передали в детские учреждения материальную помощь, оборудование и подарки на Br1,3 млн, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик, передает корреспондент БЕЛТА .

«В качестве подарков были планшетные компьютеры, бытовая техника, игры, оборудование для спортплощадок, спортивные тренажеры. Всего собрано и передано в детские учреждения около Br1,3 млн», — сказал Эдуард Томильчик.

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