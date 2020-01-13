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К выходу нового фильма с Паттинсоном объясняем, как он выбирался из образа сладкого вампира
Источник материала: Tut.by
16 января в кинотеатрах стартует
Как Паттинсон убивал в себе вампира
Дэниэл Рэдклифф всеми силами пытался отстраниться от образа «мальчика, который выжил». У Роберта Паттинсона был еще более сложный квест — доказать всему миру, что он не просто смазливый вампир из «Сумерек». И если Гарри Поттера любят все, то от Эдварда Каллена фанатеют разве что девочки-подростки. У Роберта было два пути: навсегда задержаться в амплуа мрачного красавчика или покинуть зону комфорта, занявшись жанровыми экспериментами.
Актер выбрал второй вариант — и не прогадал. Он не стал паразитировать на «Сумерках», а параллельно со съемками вампирской саги вписался в другие проекты — меньшие по масштабу, но лучшие в плане качества. Вот Роберт выжимает слезы из зрителей в драмах «
Отыграв череду выхолощенных красавчиков, актер
Похоронил ли Паттинсон в себе икону британского стиля? Вряд ли так можно сказать. От ролей актера до сих пор разит привлекательностью, но, в отличие от «Сумерек», к ним добавляется больше глубины. Это видно и в более старых лентах вроде «
Взять недавний фильм «Король» (2019), где, кстати, без модного нынче Шаламе не обошлось. В истории о Генрихе V Паттинсону достается не самая большая роль, но харизма и душевный надлом героя вырезают этот образ в памяти зрителя. Сила Паттинсона — в его влюбленности в свои роли, которые он безукоризненно отыгрывает даже тогда, когда в целом фильм хромает.
Исторический фильм, комедийная мелодрама, неовестерн: актер присваивает себе фрагмент каждой картины, в которой он снимается. С этим фрагментом он идет в следующий проект, и история повторяется: Паттинсон испробовал так много жанров, что многогранность в его персонажах появляется сама по себе.
В киноистории актера было несколько этапов. Из меланхоличного идола для подростков он превратился в героя-любовника. После перерос в мужественного воина, а сейчас Роберт остановился на мрачных, драматических персонажах. Каким будет его следующий актерский этап — неизвестно, но возвращения бледнолицего кровососа ждать уж точно не стоит.
Что сейчас происходит с карьерой актера
Помните, что мы упоминали мрак и драму? Так вот, из этих двух элементов и состоят теперешние герои Паттинсона. Космический узник в «
Отдельно стоит упомянуть фильмы, до премьеры которых ждать еще прилично. Это «
Роли становятся сложнее, режиссеры — востребованнее, а сценарии фильмов — нетривиальнее. Сам Паттинсон стал более разборчивым и снимается только в интересных ему проектах. Может себе позволить.
Фильмы с Паттинсоном, которые рекомендуем к просмотру (есть на любой вкус):
«Хорошее время»
Фильм о преступнике-неудачнике, который хочет спасти своего брата от психиатрической клиники, но в итоге оставляет его в тюрьме. Кино с мизерным бюджетом, в котором Паттинсон демонстрирует свой колоссальный талант.
«Воды слонам!»
Лента о цирке, любви и Великой депрессии. Хотите не напрягаться и посмотреть на то, как Паттинсон спасает животных и влюбляет в себя Риз Уизерспун? Тогда вам сюда.
«Жизнь»
История о Нью-Йорке пятидесятых, мужской дружбе и Джеймсе Дине — главной голливудской звезде того времени. К своей популярности Джеймс пришел не без помощи фотографа Денниса Стока — его-то и сыграет Роберт Паттинсон. Если этого недостаточно, вот еще два козыря: режиссер — Антон Корбайн, в паре с Паттинсоном играет Дэйн ДеХаан, если вы понимаете, о чем мы.
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Сумеречная карьера: за что мы любим Роберта Паттинсона?
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