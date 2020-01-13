К выходу нового фильма с Паттинсоном объясняем, как он выбирался из образа сладкого вампира

Источник материала: Tut.by

16 января в кинотеатрах стартует «Маяк» — черно-белый хоррор, главную роль в котором исполнил Роберт Паттинсон. В преддверии премьеры мы вспоминаем, чем же хорош этот актер и почему «Сумерки» не пик его карьеры. А ведь некоторые еще так думают!





Как Паттинсон убивал в себе вампира

Дэниэл Рэдклифф всеми силами пытался отстраниться от образа «мальчика, который выжил». У Роберта Паттинсона был еще более сложный квест — доказать всему миру, что он не просто смазливый вампир из «Сумерек». И если Гарри Поттера любят все, то от Эдварда Каллена фанатеют разве что девочки-подростки. У Роберта было два пути: навсегда задержаться в амплуа мрачного красавчика или покинуть зону комфорта, занявшись жанровыми экспериментами.

Актер выбрал второй вариант — и не прогадал. Он не стал паразитировать на «Сумерках», а параллельно со съемками вампирской саги вписался в другие проекты — меньшие по масштабу, но лучшие в плане качества. Вот Роберт выжимает слезы из зрителей в драмах « Помни меня » (2010) и « Милый друг » (2010), а в « Переходном возрасте » (2008) снова обращается к подросткам, но делает это по-честному, без клыков и томных взглядов. Эти три фильма — демонстрация того, что актер не страшится авторских проектов. Он не привязан к одному режиссеру, как это было у Джонни Деппа и Тима Бертона, и не выезжает на ролях чувственных красавцев, как это происходит прямо сейчас, например, у Тимоти Шаламе.



Образы актера в фильмах «Помни меня», «Милый друг» и «Переходный возраст»

Отыграв череду выхолощенных красавчиков, актер признался , что устал от архетипов, и сделал ставку не на привычные образы, а на неоднозначность своих персонажей. Это путь, по которому Роберт следует за Леонардо ди Каприо и Кристианом Бейлом: им больше хочется быть интересными, чем просто красивыми. Паттинсон спокойно жертвует своим привлекательным образом ради харизматичных персонажей. В « Затерянном городе Z » (2016) он зарастает бородой и прорубается сквозь джунгли, в « Ровере » (2014) становится глуповатым грабителем, шатающимся по пустыне, а в « Детстве лидера » (2015) превращается в диктатора с выскобленным до синевы черепом.



Паттинсон в лентах «Затерянный город Z» (2016), «Ровер» (2014) и «Детство лидера» (2015)

Похоронил ли Паттинсон в себе икону британского стиля? Вряд ли так можно сказать. От ролей актера до сих пор разит привлекательностью, но, в отличие от «Сумерек», к ним добавляется больше глубины. Это видно и в более старых лентах вроде « Воды слонам! » (2011) или « Космополиса » (2012), и в « Звездной карте » (2014), которая посвежее. Это фильмы, где сюжет прогибается под обаянием британского актера, но последнему это дается хотя бы без применения образа вампира.

Взять недавний фильм «Король» (2019), где, кстати, без модного нынче Шаламе не обошлось. В истории о Генрихе V Паттинсону достается не самая большая роль, но харизма и душевный надлом героя вырезают этот образ в памяти зрителя. Сила Паттинсона — в его влюбленности в свои роли, которые он безукоризненно отыгрывает даже тогда, когда в целом фильм хромает.



Паттинсон в фильмах «Воды слонам!», «Космополис» и «Звездная карта»

Исторический фильм, комедийная мелодрама, неовестерн: актер присваивает себе фрагмент каждой картины, в которой он снимается. С этим фрагментом он идет в следующий проект, и история повторяется: Паттинсон испробовал так много жанров, что многогранность в его персонажах появляется сама по себе.

В киноистории актера было несколько этапов. Из меланхоличного идола для подростков он превратился в героя-любовника. После перерос в мужественного воина, а сейчас Роберт остановился на мрачных, драматических персонажах. Каким будет его следующий актерский этап — неизвестно, но возвращения бледнолицего кровососа ждать уж точно не стоит.

Что сейчас происходит с карьерой актера

Помните, что мы упоминали мрак и драму? Так вот, из этих двух элементов и состоят теперешние герои Паттинсона. Космический узник в « Высшем обществе » (2018), смотритель маяка в одноименном фильме (2019), французский принц в «Короле» (2019) — актер все чаще берется за персонажей, в чьих жизнях черных полос больше, чем белых.



Роли актера в фильмах «Высшее общество» (2018), «Король» (2019), «Маяк» (2018)

Отдельно стоит упомянуть фильмы, до премьеры которых ждать еще прилично. Это « Довод » (2020) и «Бэтмен» (2021). Первый — масштабное детище Кристофера Нолана, в которых Роберту придется разбираться с временным коллапсами. Второй — очередной перезапуск истории о защитнике Готэма. Паттинсон сыграет молодого Бэтмена, и это будет не драйвовый блокбастер, а нуарный детектив. Герою придется полагаться на свое чутье, а не на новомодные гаджеты.

Роли становятся сложнее, режиссеры — востребованнее, а сценарии фильмов — нетривиальнее. Сам Паттинсон стал более разборчивым и снимается только в интересных ему проектах. Может себе позволить.

Фильмы с Паттинсоном, которые рекомендуем к просмотру (есть на любой вкус):

«Хорошее время»

Фильм о преступнике-неудачнике, который хочет спасти своего брата от психиатрической клиники, но в итоге оставляет его в тюрьме. Кино с мизерным бюджетом, в котором Паттинсон демонстрирует свой колоссальный талант.

«Воды слонам!»

«Жизнь»

Лента о цирке, любви и Великой депрессии. Хотите не напрягаться и посмотреть на то, как Паттинсон спасает животных и влюбляет в себя Риз Уизерспун? Тогда вам сюда.

История о Нью-Йорке пятидесятых, мужской дружбе и Джеймсе Дине — главной голливудской звезде того времени. К своей популярности Джеймс пришел не без помощи фотографа Денниса Стока — его-то и сыграет Роберт Паттинсон. Если этого недостаточно, вот еще два козыря: режиссер — Антон Корбайн, в паре с Паттинсоном играет Дэйн ДеХаан, если вы понимаете, о чем мы.

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