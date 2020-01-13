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Зажрались? Узнали, какая рентабельность у застройщиков

14.01.2020 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня на закрытом совещании с правительством Лукашенко поставил вопрос о необходимости снижения стоимости строящегося в стране жилья.

"У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье, все стали как минимум долларовыми миллионерами. Быстро, в возрасте от 25 до 40 лет. Все, кто серьезно занимался этим строительством. 

Спрашивается, откуда такая прыть? Даже Америка не знала таких темпов. Спрашивается, откуда так быстро разбогатели эти люди? Слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет. Надо богатеть за свой труд. А не то, что, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально", - заявил он.

По данным Лукашенко, у правительства есть предложения, как оптимизировать ценообразование на рынке жилищного строительства.

Лукашенко их подкорректировал. Во-первых, жилищным строительством должны заниматься предприятия, у которых есть для этого необходимые ресурсы.

Во-вторых, застройщикам следует умерить аппетиты в рентабельности до 5%.

При этом Лукашенко напомнил об опыте Завода эффективных промышленных конструкций, который показал, что застройщик может успешно развиваться и при рентабельности в 5%.

"Цены нормальные, предприятие не рухнуло, не убыточное. А мне тут докладывают, что, если мы этим путем пойдет, будут вымываться какие-то финансовые средства, и предприятия в результате рухнут. 

Все вы имеете жилье, и неплохое. Не забывайте, что есть еще нуждающиеся в жилье, мы должны им помогать. Наша помощь, прежде всего, заключается в том, чтобы мы помогли им построить жилье по доступным ценам", - сказал Лукашенко, требуя пояснений, почему другие предприятия не могут работать при рентабельности 5%.

"Не могут — тогда пусть ждут в очереди: что останется — отдадим им. Мы отдадим строить жилье тем, кто хочет строить, грубо говоря, с пятипроцентной рентабельностью, с меньшими затратами, с более низкими ценами. 

Мы не будет отбирать — частные, государственные. Вот цена — в нее надо вложиться. У нас не богатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы", - заяивл он.

Тем временем данные Белстата о финансовых результатах деятельности строительных организаций свидетельствуют, что рентабельность продаж недвижимости составляет в среднем 7,4% (за январь-октябрь 2019 года).
 
 
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Сегодня на закрытом совещании с правительством Лукашенко поставил вопрос о необходимости снижения стоимости строящегося в стране жилья.
 
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