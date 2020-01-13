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В Дзержинском районе микроавтобус насмерть сбил пенсионерку
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами микроавтобуса в Дзержинском районе. Об этом
Смертельная авария произошла утром 14 января вблизи агрогородка Петковичи.
В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.
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Смертельная авария произошла утром 14 января вблизи агрогородка Петковичи.
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