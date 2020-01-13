В Дзержинском районе микроавтобус насмерть сбил пенсионерку

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами микроавтобуса в Дзержинском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.





Смертельная авария произошла утром 14 января вблизи агрогородка Петковичи.

Следователи установили, что водитель Ford Transit ехал по трассе «Р1 — Подъезд к Дзержинску» и сбил 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Граждан, которые располагают значимой информацией о ДТП, следователи просят позвонить по телефонам: 8 017−165−31−16, 8 029−575−35−86.