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МВД Беларуси установило квоты на предоставление статуса беженца

14.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МВД Беларуси установило квоты на предоставление статуса беженца

Министерство внутренних дел Беларуси установило распределительные квоты регистрации ходатайств на 2020 год. Соответствующее постановление МВД от 31 декабря 2019 года №353 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом определяются распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Беларуси. Всего их предусмотрено 700. В Брестской области это 120 человек, в Витебской — 150, Гомельской — 150, Гродненской — 90, Минской — 110, Могилевской — 80. Вопросы предоставления соответствующих статусов находятся в ведении подразделений по гражданству и миграции управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов.

Квоты уменьшены на 200 человек. Согласно постановлению МВД от 22 декабря 2018 года №358 «Об установлении распределительных квот регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь на 2019 год» их число составляло 900.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

https://www.belta.by

 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси установило распределительные квоты регистрации ходатайств на 2020 год. Соответствующее постановление МВД от 31 декабря 2019 года...
 
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