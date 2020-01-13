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МВД Беларуси установило квоты на предоставление статуса беженца
14.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство внутренних дел Беларуси установило распределительные квоты регистрации ходатайств на 2020 год. Соответствующее постановление МВД от 31 декабря 2019 года №353 официально опубликовано сегодня на
Документом определяются распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении
Квоты уменьшены на 200 человек. Согласно постановлению МВД от 22 декабря 2018 года №358 «Об установлении распределительных квот регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь на 2019 год» их число составляло 900.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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Министерство внутренних дел Беларуси установило распределительные квоты регистрации ходатайств на 2020 год. Соответствующее постановление МВД от 31 декабря 2019 года...
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