Подсчитали: новый налог обойдется транзитерам нефти в $220-270 млн









Office Life посчитал, какие суммы могут стоять за этим «копеечным» налогом в масштабах страны. посчитал, какие суммы могут стоять за этим «копеечным» налогом в масштабах страны.





Исходили из того, что в настоящее время транзит нефти осуществляют белорусские компании «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба». Общая длина их магистральных нефтепроводов на территории Беларуси — 2972 км. В 2018 году по ним было прокачано 59 млн тонн нефти, в 2019-м — 54 млн тонн.





При этом в соответствии с постановлением МАРТ от 15.01.2019 № 3 (в редакции от 09.08.2019 № 69) тариф на услуги по транзиту нефти на маршруте Унеча (Высокое) — Адамова Застава составляет 342,75 рубля за тонну нетто без НДС, а на направлении Унеча (Высокое) — Броды — 147,22.





Кроме того, «дочка» российской «Транснефти» — «Западтранснефтепродукт» — в лучшие времена качала 9 млн тонн нефтепродуктов по своим продуктопроводам длиной 1,5 тыс. км.





Таким образом, новый экологический налог для транзитеров нефти и нефтепродуктов может составить 500-600 млн рублей, или $220-270 млн — при условии сохранения загрузки трубопроводов на прошлогоднем уровне.





Интересно, что, называя плательщиками обоих налогов «организации, осуществляющие транспортировку нефти или нефтепродуктов магистральными трубопроводами транзитом», указ не уточняет, идет ли речь только о резидентах Беларуси.





Впрочем, будет затруднительно найти основание и возможность взыскать эти налоги с нерезидентов — российских компаний «Транснефть» или ее «дочек» вроде LatRosTrans.





Некоторые эксперты уверяют, что если Москва и Минск не договорятся, то россияне попросту переключат нефтяной экспорт на терминалы в Усть-Луге и Приморске. Теоретически это возможно, однако в реальности маловероятно. Проектная мощность этих терминалов ограничена и не потянет даже половины объемов нефти и нефтепродуктов, идущих сейчас через Беларусь.









Еще 8-10 лет назад много говорилось о том, что планы строительства БТС-2 и увеличения пропускной способности портов Приморска и Усть-Луги до 150-200 млн тонн нефти в год ликвидируют зависимость России от транзита через Беларусь. Это был очень дорогой проект, а поставки на балтийские терминалы с дальнейшей перевозкой на танкерах увеличивали транспортные расходы.





В период высоких цен на нефть казалось, что россияне могут себе это позволить. В основном проект реализован, но времена изменились. Цены на нефть упали. Теперь даже небольшой рост транспортных расходов существенно ухудшает конкурентоспособность российской нефти на европейском рынке.





Так что кое-какие шансы «надавить» на Москву с помощью экологического налога у Минска, вероятно, имеются. Однако у балтийских терминалов есть возможности увеличения поставок нефти и нефтепродуктов, а России гораздо легче перенести повышение расходов на транзит, чем Беларуси — падение нефтяных доходов.





Поэтому факторы времени и денег будут больше работать на Москву.