Не оставляйте детей без присмотра…

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Трагедии… Детские…

15 августа 2019 года. В Поставском районе ребенок играл во дворе и в какой-то момент потерялся из виду. Его тело нашли в реке.

В 19.23 в милицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи. Женщина сообщила, что в деревне Голбея Поставского района в реке утонул двухлетний мальчик.

Мальчик находился вместе с мамой и другими родственниками во дворе их дома. В какой-то момент он потерялся из виду. Взрослые кинулись искать его и обнаружили уже без признаков жизни тело в речке, которая находится более чем в 200 метрах от дома…

2 января 2020 года. Семья из агрогородка Дмитриевка Кличевского района должна была праздновать двухлетие младшего ребенка. Около пяти часов вечера, когда 30-летняя женщина с двумя старшими детьми находилась в комнате, младший «хозяйничал» на кухне. Ребенок отхлебнул из бутылки с неизвестным содержимым…

— Мать быстро среагировала на детский крик и вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию районной, а затем Могилевской областной детской больницы. Состояние ребенка остается тяжелым, — рассказали эксперты.

Сейчас бутылка с неизвестным веществом изъята для проведения судебно-химической экспертизы. Экспертам предстоит установить конкретный химический состав жидкости.





Недавно в новостной ленте появилось сообщение об очередной трагедии с ребенком.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СК.

11 января в одной из квартир многоквартирного дома в Минской области в ванной отец нашел свою дочь без признаков жизни.

Эксперты в ходе осмотра места происшествия нашли на теле ребенка повреждения, характерные для электротравмы. В ванной был подключен к розетке удлинитель с подключенным зарядным устройством и мобильным телефоном.

Следователи проводят проверку, рассматривают все версии случившегося, приоритетная из которых — пренебрежение правилами безопасности.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По материалам интернет-ресурсов подготовила Инна Василевич.