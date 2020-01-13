Макгрегор пил неделю накануне боя с Хабибом

Источник материала: Tut.by

Конор Макгрегор в интервью ESPN признался, что употреблял алкоголь в течение недели перед поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года, пишет lenta.ru.



Reuters

31-летний Макгрегор отметил, что он не употреблял алкоголь перед предыдущими боями. «Не знаю, почему я так делал. Во мне словно что-то сидело», — рассказал спортсмен.

В том же интервью боец отметил, что заработал за поединок с Нурмагомедовым 50 миллионов долларов. За свое возвращение в октагон ирландец планирует выручить 80 миллионов долларов.

19 января Макгрегор выступит в главном бою турнира UFC 246. Соперником ирландца станет американец Дональд Серроне.

Макгрегор проведет бой впервые с 2018-го. После беспорядков, последовавших за поражением ирландца в поединке с Нурмагомедовым, он отбыл шестимесячную дисквалификацию. О своем возвращении Макгрегор объявил в ходе скандальной пресс-конференции в Москве , которая прошла в октябре 2019-го.