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Всё ещё будет тепло. В среду в Беларуси обещают до +7°C

14.01.2020 14:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 января в Беларуси будет облачно с прояснениями, местами потеплеет до +7°C. 

Как сообщает Белгидромет, в среду на большей части территории республики вероятность осадков не превышает 5-10%, только в Витебской области днём может пройти небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. 

Ночью по югу страны температура воздуха понизится до -1… +1°C, на остальной территории ожидается 0… +3°C. Днём столбик термометра поднимается до +3… +5°C, в Гродненской и Брестской областях потеплеет до +7 °С. 

Ранее выяснилось, что прошедший декабрь стал одним из самых тёплых за последние годы. 

Средняя температура воздуха по Беларуси была на 5 пунктов выше нормы – здесь подробности

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Новости Беларуси. 15 января в Беларуси будет облачно с прояснениями, местами потеплеет до +7°C.  Как сообщает Белгидромет, в среду на большей части территории...
 
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