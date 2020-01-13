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Всё ещё будет тепло. В среду в Беларуси обещают до +7°C
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 января в Беларуси будет облачно с прояснениями, местами потеплеет до +7°C.
Как
Ночью по югу страны температура воздуха понизится до -1… +1°C, на остальной территории ожидается 0… +3°C. Днём столбик термометра поднимается до +3… +5°C, в Гродненской и Брестской областях потеплеет до +7 °С.
Ранее выяснилось, что прошедший декабрь стал одним из самых тёплых за последние годы.
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Новости Беларуси. 15 января в Беларуси будет облачно с прояснениями, местами потеплеет до +7°C. Как сообщает Белгидромет, в среду на большей части территории...
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