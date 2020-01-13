Дзержинские следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП

Источник материала: Новости Дзержинска

14 января в районе а.г.Петковичи Дзержинского района произошло ДТП со смертельным исходом. Следователи устанавливают обстоятельства.

Сегодня утром, 14 января, на автодороге «Р1-Подьезд к Дзержинску» вблизи а.г.Петковичи Дзержинского района автомобилем Ford Transit совершен наезд на 78-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась.

Следственно-оперативной группой проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых осмотрено место происшествия и изъяты объекты.

Обстоятельства происшествия выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.

Граждан, которые располагают значимой информацией о ДТП, просим сообщить по телефонам: 8017-165-3116, 8029-575-3586.