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Дзержинские следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП

14.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

14 января в районе а.г.Петковичи Дзержинского района произошло ДТП со смертельным исходом. Следователи устанавливают обстоятельства.

Сегодня утром, 14 января, на автодороге «Р1-Подьезд к Дзержинску» вблизи а.г.Петковичи Дзержинского района автомобилем Ford Transit совершен наезд на 78-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась.

Следственно-оперативной группой проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых осмотрено место происшествия и изъяты объекты.

Обстоятельства происшествия выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.

Граждан, которые располагают значимой информацией о ДТП, просим сообщить по телефонам: 8017-165-3116, 8029-575-3586.

 
 
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14 января в районе а.г.Петковичи Дзержинского района произошло ДТП со смертельным исходом. Следователи устанавливают обстоятельства. ...
 
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