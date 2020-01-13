А вы знали, что совы умеют плавать? Это выглядит вот так

Источник материала: Tut.by

Полицейским из американского штата Мичиган удалось снять чрезвычайно редкое видео, на котором запечатлена плывущая по воде сова! Эти птицы делают такое крайне редко, поэтому зрелище стоит того, чтобы его увидеть. Сова на видео успешно доплыла до берега и улетела — посмотрите, как это выглядело!