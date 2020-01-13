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Лукашенко поддержал проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой
14.01.2020 15:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой. Об этом по итогам совещания у главы государства рассказал журналистам вице-премьер Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Это возвращение к доброй старой советской системе, когда тара фактически оставалась в залоге. И человек, возвращая пустую бутылку, получал обратно стоимость этой тары. Мы предлагаем, чтобы это распространялось на пластиковые, стеклянные и жестяные бутылки и банки емкостью от 100 мл до 3 л", - заявил вице-премьер.
Предполагается, что будет проведен конкурс на привлечение оператора, который имеет опыт работы в этой системе. При этом управлять депозитно-залоговой системой будет государственный оператор.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой. Об этом по итогам совещания у главы...
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