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ЕАБР предоставит «Беларуськалию» 400 миллионов долларов на техническое перевооружение

14.01.2020 15:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ЕАБР предоставит «Беларуськалию» 400 миллионов долларов на техническое перевооружение

Евразийский банк развития предоставляет "Беларуськалию" кредит на 400 млн долларов, сообщил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

"Производство компании ориентировано на экспорт, поэтому спокойно подписываем, без госгарантий. Считаем, что это взаимное доверие", - заявил Андрей Бельянинов.

Про его словам, средства пойдут в том числе на техническое перевооружение, оборотные средства. Кредит выделяется сроком на 5 лет, пишет БЕЛТА.

 
 
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Евразийский банк развития предоставляет "Беларуськалию" кредит на 400 млн долларов, сообщил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.
 
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