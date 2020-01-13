ЕАБР предоставит «Беларуськалию» 400 миллионов долларов на техническое перевооружение

Источник материала: Ежедневник





Евразийский банк развития предоставляет "Беларуськалию" кредит на 400 млн долларов, сообщил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

"Производство компании ориентировано на экспорт, поэтому спокойно подписываем, без госгарантий. Считаем, что это взаимное доверие", - заявил Андрей Бельянинов.

Про его словам, средства пойдут в том числе на техническое перевооружение, оборотные средства. Кредит выделяется сроком на 5 лет, пишет БЕЛТА.