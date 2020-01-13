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На аукционе в Гродно попытаются продать ошмянскую уникальную деревянную усадьбу по цене ноутбука
Источник материала: Tut.by
30 января в Гродно пройдет аукцион, на который среди прочего неиспользуемого госимущества
Лев Стругач — купец, входил в число самых богатых людей своего времени. В XIX веке он владел в Ошмянах винодельно-дрожжевым заводом, был акционером Лидского пивоваренного завода, рижского акционерного общества «Дрожжи».
После смерти Льва Стругача в 1906 году дело продолжил его сын Абрам. Перед началом Первой мировой войны «Общество Л. Стругача» входило в тридцатку самых успешных на территории Беларуси.
В 1942 году Абрам Стругач был расстрелян вместе с семьей. Всего тогда нацисты убили 4 тыс. евреев из ошмянского гетто.
Здание сейчас не в очень хорошем состоянии, и новому владельцу надо будет приложить много усилий для восстановления бывшего имения. А на реконструкцию здания необходимо минимум 120 тысяч евро. Такую стоимость определили во время международного экономического форума «Северный вектор Гродненщины» в 2017 году. На нем Ошмянский район представил инвестпроекты, связанные с возрождением старинных усадеб — том числе и дома предпринимателя Стругача.
Будущий владелец, по условиям аукциона, должен будет провести реконструкцию здания, а также ввести его в эксплуатацию в течение пяти лет с момента заключения договора купли-продажи. Если этого не произойдет, то продавец вправе будет расторгнуть в одностороннем порядке данный договор без возмещения затрат победителю аукциона.
Помимо старинного деревянного дома, потенциальным покупателям предлагают еще ограждение, погреб, бетонную стенку и металлическую емкость на бетонных опорах. Также в аренду на 99 лет предлагают земельный участок под застройку — площадью почти 0,34 га.
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На аукцион выставлена деревянная усадьба предпринимателя Льва (Лейбы) Стругача.
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