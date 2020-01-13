На аукционе в Гродно попытаются продать ошмянскую уникальную деревянную усадьбу по цене ноутбука

Источник материала: Tut.by

30 января в Гродно пройдет аукцион, на который среди прочего неиспользуемого госимущества выставлена деревянная усадьба предпринимателя Льва (Лейбы) Стругача в Ошмянах. Ранее — летом 2019 года — дом уже пытались продать. Тогда за него просили почти 8 тыс. рублей, сейчас начальная цена — 1564 рубля (размер задатка — 200 рублей). Организатор аукциона — «Гроднооблимущество».



Фота: svaboda.org

Бывшая усадьба предпринимателя Льва (Лейбы) Стругача (1842−1906) не имеет статуса памятника архитектуры и стоит на балансе райисполкома. Однако деревянный дом, построенный в стиле модерн, важен для сохранения памяти о евреях, которые жили в Ошмянах.

Лев Стругач — купец, входил в число самых богатых людей своего времени. В XIX веке он владел в Ошмянах винодельно-дрожжевым заводом, был акционером Лидского пивоваренного завода, рижского акционерного общества «Дрожжи».

После смерти Льва Стругача в 1906 году дело продолжил его сын Абрам. Перед началом Первой мировой войны «Общество Л. Стругача» входило в тридцатку самых успешных на территории Беларуси.

В 1942 году Абрам Стругач был расстрелян вместе с семьей. Всего тогда нацисты убили 4 тыс. евреев из ошмянского гетто.

Здание сейчас не в очень хорошем состоянии, и новому владельцу надо будет приложить много усилий для восстановления бывшего имения. А на реконструкцию здания необходимо минимум 120 тысяч евро. Такую стоимость определили во время международного экономического форума «Северный вектор Гродненщины» в 2017 году. На нем Ошмянский район представил инвестпроекты, связанные с возрождением старинных усадеб — том числе и дома предпринимателя Стругача.

Будущий владелец, по условиям аукциона, должен будет провести реконструкцию здания, а также ввести его в эксплуатацию в течение пяти лет с момента заключения договора купли-продажи. Если этого не произойдет, то продавец вправе будет расторгнуть в одностороннем порядке данный договор без возмещения затрат победителю аукциона.

Помимо старинного деревянного дома, потенциальным покупателям предлагают еще ограждение, погреб, бетонную стенку и металлическую емкость на бетонных опорах. Также в аренду на 99 лет предлагают земельный участок под застройку — площадью почти 0,34 га.