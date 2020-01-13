В 2021 году Минск может принять крупный спортивный чемпионат. Рассказываем, что за он

Источник материала: Tut.by

Минск в 2021 году может принять еще один крупный спортивный форум — I Европейский велосипедный фестиваль. Пока окончательного решения не принято, но именно белорусская столица является главным претендентом на проведение соревнований.



Женская шоссейная гонка на Европейских играх в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В преддверие визита делегации Европейского велосипедного союза (UEC) во главе с его президентом Рокко Катанео, который состоится на это неделе, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская поделилась с корреспондентом SPORT.TUT.BY информацией об организационных и финансовых аспектах, связанных с проведением фестиваля.

— Да, мы действительно обсуждаем с Европейским велосипедным союзом возможность проведение в Беларуси велосипедного фестиваля, который не имеет аналогов не только в европейской, но и в мировой истории велоспорта.



Наталья Цилинская. Фото: Константин Пухов

— Расскажите, что собой представляет I Европейский велосипедный фестиваль? И чем он так уникален?

— Речь идет, прежде всего, о проведении в Минске в рамках фестиваля в течение двух недель в августе 2021 года пяти элитных чемпионатов Европы по олимпийским дисциплинам: шоссе, МТВ, трек, ВМХ гонки, ВМХ фристайл, а также массовый заезд любителей Гранд фондо. Последний является самым популярным и брендовым соревнованием среди любителей велосипедного спорта и собирает тысячи участников в самых различных возрастных категориях. В нем также разыгрываются медали чемпионата Европы.

Ранее объединенные чемпионаты по велоспорту не проводились ни разу. Изначально объединить чемпионаты по разным дисциплинам нашего вида хотел UCI (Международный союз велосипедистов), который нацелился на 2023 год. Однако Белорусская федерация велосипедного спорта и Европейский велосипедный союз видят возможность провести аналогичный спортивный форум уже в 2021 году.

— Почему руководство Европейского велосипедного союза склоняется именно к варианту Минска в качестве столицы форума?

— Причин было несколько. Во-первых, как показали II Европейские игры 2019 года, страна умеет организовывать масштабные спортивные мероприятия. Руководители Европейского велосипедного союза были впечатлены высоким уровнем организации велосипедной программы в рамках Игр. У нас не могло возникнуть каких-либо проблем при проведении соревнований на треке: в Минске существует прекрасный велодром «Минск-Арена», один из лучших в Европе, на котором в прошедшие годы с успехом проходили чемпионаты мира и Европы, а также этапы Кубка мира.

А вот с организацией шоссейных гонок такого уровня мы столкнулись впервые, и по оценке руководства Европейского велосипедного сюза и самих участников гонок мы справились на «отлично».

Во-вторых, идея проведения I Европейского велосипедного фестиваля была положительно воспринята руководителями спортивной отрасли страны.



Василий Кириенко выиграл золото Европейских игр в гонке с раздельным стартом. Фото: Константин Пухов

— Сейчас чемпионаты по всем дисциплинам велоспорта проводятся отдельно. Зачем все-таки организовывать объединенные элитные чемпионаты Европы?

— Все дело в популяризации велоспорта. В 2018 году в Глазго и Берлине уже проходил первый чемпионат Европы по летним видам спорта, который являлся многопрофильным спортивным мероприятием, объединившим чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, гимнастике, гольфу, гребле и как раз четырем видам велоспорта.

Успех турнира был огромный — это подтвердили высочайшие телевизионные рейтинги, и что приятно, велосипедная программа была на ведущих ролях.

— В планируемой программе фестиваля есть соревнования по ВМХ гонкам, ВМХ фристайлу и МТБ. Но ведь в Минске нет спортивных объектов, на которых можно проводить данные соревнования?

— Возвращаясь к опыту Европейских игр, мы обладаем всей необходимой инфраструктурой для проведения соревнований на шоссе и треке. Естественно, по условиям договора с Европейским велосипедным союзом мы, как страна-организатор, обязаны построить трассы для этих олимпийских дисциплин велосипедного спорта. Сроки возведения аналогичных объектов в странах Европы не превышали одного года. Проведение фестиваля позволит укрепить материально-техническую базу белорусского велоспорта, создаст необходимые условия для развития олимпийских велосипедных дисциплин и, что самое важное, предоставит возможность для занятия велосипедными видами спорта детям и подросткам с 6 лет.

— Какое количество участников примут участие в фестивале и сколько комплектов медалей будет разыграно?

— В Минск приедет элита европейского велосипедного спорта — это порядка 5000 участников и более 2000 представителей спортивных делегаций из 50 стран Европы. Гонщики будут бороться за 72 комплекта наград.

— Не могу не спросить о финансовом аспекте. Как выглядит экономика фестиваля?

— Расходы на проведение фестиваля по нашей оценке составляют более 6 миллионов евро, которые включают, в том числе, оплату заявочного взноса в Европейский велосипедный союз. При этом союз покрывает из суммы взноса значительную часть расходов по организации фестиваля.

Стоит отметить, что объем планируемых доходов от проведения фестиваля фактически полностью покрывает расходный бюджет. Особенно важно, что расходы по проживанию и питанию во время фестиваля спортивные делегации участвующих стран оплачивают самостоятельно — а это одна из основных расходных статей.

Половину необходимого финансирования планируется получить не из республиканского или местного бюджетов, а из доходов от коммерческой деятельности. Факторами, содействующими маркетинговому успеху соревнований, будут являться прямые трансляции всех финалов элитных чемпионатов Европы.

Контракт между Европейским велосипедным союзом и Европейским вещательным союзом уже подписан — это означает, что форум получит многомиллионную телевизионную аудиторию в более чем 80 странах мира.



На Европейских играх Татьяна Шаракова выиграла золото на треке и бронзу на шоссе. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Планируете ли вы создавать отдельную юридическую структуру для организации и проведения фестиваля?

— Белорусская федерация велосипедного спорта, и ее партнер — велосипедный клуб «Минск», в тесном сотрудничестве с Минским городским исполнительным комитетом, Национальным олимпийским комитетом и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь способны самостоятельно организовать проведение фестиваля на самом высоком уровне и создать праздник для многочисленных поклонников нашего замечательного вида спорта.

— Допустим, все сложится удачно и Минск все-таки получит право на проведения фестиваля. С датами уже определились?

— На наш взгляд, идеальный вариант — первая половина августа 2021 года. По срокам мероприятие займет около двух недель.