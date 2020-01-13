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Доллар и евро с лихвой отбили вчерашние потери

14.01.2020 14:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль подешевел к евро до минимума с начала года, а к доллару до минимума за 9 месяцев на торгах 14 января

Российский рубль покинул максимум за 678 дней на торгах БВФБ во вторник. Евро и доллар подорожали, но это не изменило стоимость валютной корзины, значение которой сейчас находится на максимуме за два года.

Курс доллара вырос на 0,0075 BYN до 2,1203 BYN/USD, оказавшись на максимуме за 279 дней (чуть более 9 месяцев). С начала января американская валюта подорожала на 0,0118 BYN.

Кус евро подскочил на 0,0110 BYN до 2,3613 BYN/EUR и оказался на максимуме с начала года.

Напомним, что вчерашние торги завершились для европейской валюты на минимуме за 17 дней, а на последних торгах 2019 года евровалюта подорожала до максимума за 7 месяцев — 2,3637 BYN/EUR. 

Для обновления рекорда сегодня евро не хватило всего 0,0025 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0143 BYN до 3,4528 BYN/100 RUB. Российская валюта покинула максимум за 22 месяца.


Центробанк России

Российский рубль начал девальвироваться к доллару и евро на торгах Московской биржи. Банк России поднял официальный курс доллара на завтра на 0,47 рубля до 61,4140 российских рублей. Это позволило доллару покинуть минимум за 21 месяц.

Официальный курс евро на завтра вырос на 0,61 рубля до 68,4213 российских рублей и покинул минимум за 26 месяцев.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль подешевел к евро до минимума с начала года, а к доллару до минимума за 9 месяцев на торгах 14 января
 
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