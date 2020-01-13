Некорректный подбор свечей зажигания: последствия и проблемы

Негативные последствия от установки неверно подобранных свечей зажигания могут вызвать серьезные проблемы в работе двигателя. Так было всегда, однако сегодня эти последствия оказываются особенно критическими и разрушительными.

Связано это с современными тенденциями, которые сделали двигатели более технологичными, дорогостоящими и менее пригодными для ремонта. Специалисты сети Бош Авто Сервис рассказывают о типовых проблемах, возникающих в современных двигателях в результате установки неверно подобранных свечей, и объясняют природу этих проблем.

Снижение мощности и увеличение расхода бензина

Эти последствия относятся к самым «безобидным», хотя эксплуатация двигателя в нештатном режиме в перспективе приводит к серьезным осложнениям. Внешне все свечи практически одинаковы: стальной цилиндрический корпус с резьбой, керамический изолятор и один или несколько электродов. Однако свойства материалов, использованных при производстве каждого элемента свечи, делают одинаковые внешне свечи разными. Именно поэтому даже установка исправных, но несоответствующих требованиям свечей может привести к снижению мощности двигателя и увеличению расхода топлива.

В соответствии с современными тенденциями в конструировании двигателей, инженеры стремятся достичь максимальной отдачи, одновременно снижая размеры и вес агрегатов. Требования ко всем деталям, и к свечам в том числе, в таких условиях стремительно меняются. Температура газов в камере сгорания может достигать тысячи и более градусов, что представляет высокую температурную нагрузку. Работа на обедненных смесях требует высокого напряжения, до 35 тысяч вольт, для образования искры. Это условие требует новых диэлектрических свойств от изоляторов и уплотнителей.

В стремлении соответствовать постоянно растущим требованиям автомобильных компаний, ведущие производители свечей вводят в технологический процесс новые материалы и совершенствуют производство. Так, корпуса свечей сегодня производят с помощью технологии холодного пластического формования. Это требует применения автоматизированных станков и пресса, развивающего давление более ста тонн. Отвечающие требованиям керамические изоляторы получают с соблюдением технологической последовательности, включающей измельчение смеси, формовку изделия и обжиг. Не меньшее значение имеют точность сборки, установка высокотемпературного уплотнителя и герметичная завальцовка корпуса. Еще один важный фактор – состав резистивного порошка, которым заполняют полость свечи. Наполнитель обеспечивает стабильный электрический контакт при неизбежных в условиях предельной мощности больших перепадах температуры. Технологические процессы и свойства материалов – объект непрерывных разработок, требующих от производителей значительных инвестиций.

Пропуски зажигания и выход из строя катализатора

Установка свечей, изготовленных из некачественных материалов или несоответствующих требованиям эксплуатации, может приводить к серьезным проблемам с двигателем, таким, как выход из строя катализатора.

Низкое качество материалов, использованных при производстве изолятора и резистивного наполнителя, приводит к ускоренной деградации свечи. Даже если ее характеристики соответствовали требованиям производителя в начале эксплуатации, со временем энергии искры может не хватить для надежного воспламенения топливо-воздушной смеси, в результате чего появляются пропуски зажигания и в отработавших газах повышается содержание недогоревшего топлива. Часть топливовоздушной смеси догорает в коллекторе и катализаторе, что приводит к росту температуры внутри этих элементов. Перегрев приводит к выходу из строя каталитического нейтрализатора и датчиков кислорода, установленных в системе выпуска.

Закисание и разрушение элементов свечи

Установка свечей низкого качества, без гальванического покрытия приводит к возникновению коррозии и «закисанию» резьбы. Свеча застревает в свечном колодце и извлечь ее иногда невозможно даже при помощи специального экстрактора. При самом неудачном сценарии такая ситуация приводит к ремонту или даже замене головки блока цилиндров.

Повреждение резьбы

Установка свечей, изготовленных с нарушениями в требованиях к материалам – источник не менее опасных для двигателя последствий. Использование при производстве корпуса недостаточно прочной стали нередко приводит к частичному разрушению резьбы во время установки новых свечей. В результате нарушается герметичность камеры сгорания. Использование недостаточно качественной глины при производстве изоляторов ведет к возникновению пробоев на корпус, появлению трещин на изоляторах и быстрому изменению характеристик свечей.

Ускоренная эрозия электрода и сокращение ресурса свечи

Распространенная ошибка при подборе, особенно при желании потребителя сэкономить – установка свечей с электродом из медно-никелевого сплава вместо рекомендованных производителем иридиевых или платиновых свечей. Кстати, эти термины часто трактуют неверно – иридий или платина содержатся в напайке на электроде, а не в корпусе свечи. Применение драгоценных материалов, более устойчивых к эрозии, позволяет значительно расширить срок эксплуатации изделия. Так, ресурс стандартных свечей зажигания и элементов с применением драгоценных металлов различается приблизительно в три раза. Стандартные требуют замены через 20 - 30 тысяч километров. Рекомендованный интервал замены для иридиевых и платиновых свечей составляет от 60 до 90 и более тысяч километров. При использовании свечей несоответствующего типа и их эксплуатации сверх нормы происходит эрозия электрода. Это приводит к ухудшению характеристик и может вызвать его разрушение.

Выход из строя катушек или модулей зажигания

Нарушение условий эксплуатации и поломка элементов системы зажигания, работающих в одной цепи со свечами – один из признаков некорректного подбора свечей. Повышенная нагрузка возникает на катушках или модулях зажигания в случае изменения характеристик свечей. Это может происходить, в частности, при замене рекомендованных элементов с иридиевой или платиновой напайкой стандартными свечами или превышением срока их эксплуатации.

Нарушение работы двигателя после установки газобалонного оборудования

При переходе на газ рекомендуется устанавливать специальные свечи зажигания, отвечающие требованиям работы на новом типе топлива. В силу ряда отличий от бензина, газ требует иных характеристик для надежного воспламенения. При переходе на газ повышается средняя температура в камере сгорания, что, в том числе, приводит к ускоренному износу электродов свечей, предназначенных для бензиновых двигателей. Для облегчения подбора крупные производители автомобильных компонентов выделяют отдельные артикулы свечей для двигателей, переведенных на газовое топливо.

Правильный подбор свечей зажигания – залог успешной работы двигателя

Чтобы двигатель работал должным образом, необходимо выбирать только качественных производителей компонентов. Компания Bosch является изобретателем свечи зажигания, и с 1902 года постоянно улучшает конструкцию элемента и разрабатывает новые модификации. Ведущие производители транспортных средств используют свечи зажигания Bosch в качестве оригинальной продукции, поставляемой на конвейер.

Зачастую, продукция компании Bosch превосходит качество оригинальной продукции ввиду постоянных улучшений и разработкой не только отдельных элементов, а всей системы зажигания в целом.

Также для корректного подбора свечей зажигания необходимо пользоваться только оригинальными каталогами производителей и выбирать продукцию, рекомендованную конкретно для вашей модели и модификации автомобиля.