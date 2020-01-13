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Из-за редкой болезни девушка совсем перестала смеяться и потеряла почти всех друзей

14.01.2020 16:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка теряет сознание, когда смеется. Из-за этого подросток стала меньше времени проводить вместе со своими друзьями.  

По информации Daily Mail, 17-летняя Билли Ходжсон страдает от заболевания, которое вызывает внезапный мышечный спазм и может проявиться, когда девушка смеется.  

Болезнь Билли – это осложнение нарколепсии. Кроме смеха приступ может быть вызван волнением, гневом или резким удивлением.  

Из-за недуга подросток сократила количество времени, которое она проводит с друзьями.  

«Я компанейский и веселый человек, но делать вид, будто я не могу смеяться, действительно странно. Я не могу быть собой. Мои друзья стараются не быть смешными, а если они заставляют меня смеяться, они чувствуют, что должны извиниться».  

Особенно тяжело Билли в новых компаниях, она старается избегать смешных ситуаций.  

«Мы шутим над моей болезнью, потому что она сама по себе забавная. Но стараемся не слишком сильно, чтобы не случились очередные приступы. Если мы едим за одним столом с друзьями и начали смеяться, то все пытаются остановиться, но тишина заставляет всех смеяться вновь. Это непросто».  

Из-за редкой болезни девушка совсем перестала смеяться и потеряла почти всех друзей

По словам Билли, когда случается приступ – она будто не контролирует свое тело.  

«Я не могу ни говорить, ни отвечать, но я в сознании. Я не могу держать вещи».  

У людей с этим заболеванием также выявлены  нарушения сна, которые влияют на способность мозга регулировать нормальный цикл сна и бодрствования. Пациенты часто проводят много времени без сна ночью и испытывают приступы повышенной сонливости в течение дня.  

Билли живет с мамой и 14-летней сестрой. Диагноз стал для девушки неожиданностью, во время учебы в школе у Билли не проявлялись симптомы, поэтому она была очень смешливым ребенком.  

Впервые приступ случился в возрасте 14 лет, когда девочка шла с подругой и вдруг упала на колени. Все подумали, что она просто споткнулась и не отнеслись к этому серьезно.  

Билли мечтала стать акушеркой, но из-за болезни не сможет этого сделать.  

«Это мешает мне заниматься тем, чем я действительно хочу, и теперь я не знаю, на какой факультет мне поступать. Но я хочу говорить о болезни и повысить осведомленность людей о ней».  

Девушку два года тошнило из-за чашки чая по утрам – здесь подробнее.  

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Девушка теряет сознание, когда смеется. Из-за этого подросток стала меньше времени проводить вместе со своими друзьями.   По информации Daily Mail, 17-летняя Билли...
 
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