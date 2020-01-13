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Полтысячи подписчиков «Воранаўскай газеты»в ожидании выигрыша
14.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
15 января в 11.00 в редакции газеты по адресу: г.п. Вороново ул. Советская, 44, состоится розыгрыш призов среди 490 подписчиков «Воранаўскай газеты»на 1 квартал 2020 года.
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15 января в 11.00 в редакции газеты по адресу: г.п. Вороново ул. Советская, 44, состоится розыгрыш призов среди 490 подписчиков «Воранаўскай газеты»на 1 квартал 2020 года. ...
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