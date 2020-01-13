ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полтысячи подписчиков «Воранаўскай газеты»в ожидании выигрыша

14.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Полтысячи подписчиков «Воранаўскай газеты»в ожидании выигрыша

 

15 января в 11.00 в редакции газеты по адресу: г.п. Вороново ул. Советская, 44, состоится розыгрыш призов среди 490 подписчиков «Воранаўскай газеты»на 1 квартал 2020 года. 

Кому же повезёт на этот раз? 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  15 января в 11.00 в редакции газеты по адресу: г.п. Вороново ул. Советская, 44, состоится розыгрыш призов среди 490 подписчиков «Воранаўскай газеты»на 1 квартал 2020 года. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Некорректный подбор свечей зажигания: последствия и проблемы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика