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«Побудут «цари» – аж адреналин появится». В Семежево Старый Новый год встретили традиционным обрядом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центральном регионе Беларуси Старый Новый год встречали обрядом «Цари». Это бренд деревни Семежево Копыльского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый год в рождественскую неделю местные жители одеваются в стилизованную военную форму и идут по домам, чтобы разыграть сценки, спеть песни и, конечно, получить подарки.
Всего в обряде участвуют два отряда: старший и младший. В каждом примерно по 7 человек. Обязательная часть такой программы – отрывок из пьесы «Царь Максимилиан». Заканчивается обряд традиционно факельным шествием.
Евгений Игнатчик, участник обряда «Цари»:
Галина Войтик, жительница деревни Семежево:
Обряд появился ещё в 18 веке. В народе верят, что в доме, где побывали «цари», весь год будет мир, согласие и богатство. Сейчас обряд занесён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
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«Побудут «цари» – аж адреналин появится». В Семежево Старый Новый год встретили традиционным обрядом
Новости Беларуси. В центральном регионе Беларуси Старый Новый год встречали обрядом «Цари». Это бренд деревни Семежево Копыльского района, сообщили в программе...
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