Одинаковы с лица. Почему судьбы близнецов так похожи?

Источник материала: Аргументы и факты

Монозиготные близнецы, развившиеся из двух частей оплодотворенной яйцеклетки, всегда одного пола и генотипа. Их даже называют половинками одной души. Между такими братьями/сестрами обычно очень тесная связь. Часто они выбирают один и тот же путь. Бывает, братья-близнецы женятся на сестрах-близняшках. И истории получаются уникальными...

Вот это кино!

Самая благодатная почва для близнецов, если они артистически талантливы, — конечно, кино. Когда-то Александр Роу заметил на отборочном туре 9-летних Таню и Олю Юкиных. Они сыграли Олю и Яло в «Королевстве кривых зеркал». Картина была признана лучшим фильмом 1963 года, а близняшки стали популярными на всю страну. Спустя год Роу пригласил девочек в эпизод «Морозко». Но дальше дело не пошло. Сестры окончили машиностроительный техникум, вышли замуж, родили по ребенку. Работали в гостинице «Интурист», после развала СССР — в военкомате: одна устраивалась и тянула за собой вторую. Но, видимо, плохая наследственность (отец выпивал) дала о себе знать: Ольга ушла в мир иной в 51 год, Татьяна — в 57.





Таня и Оля Юкины. Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал», 1963 г.

В начале 1980-х самыми известными подростками в СССР стали Володя и Юра Торсуевы (53) — исполнители ролей Сыроежкина и Электроника. Говорят, на пробах 13-летние близнецы были 368-й парой — обаятельных мальчишек, которые бы играли на гитаре и ездили на мопеде, искали по всему Союзу. А когда вышел фильм, спокойная жизнь семьи закончилась. Братьям не давали проходу, заваливали письмами. Родителям приходилось менять номер телефона. Позже близнецы вместе служили в армии, искали себя в разных сферах жизни, иногда что-то играли в кино, занимались музыкой. А в 2019-м снялись в сериале «Рая знает все». Владимир в 42 года, женившись в четвертый раз, стал отцом девочки. Юрий нашел свое счастье со второй попытки, у него — сын.





Володя и Юра Торсуевы. «Приключения Электроника», 1979 г. Кадр из фильма

Актрисы Мастерской Петра Фоменко Полина и Ксения Кутеповы (48) в детстве занимались в ансамбле Локтева, посещали киношколу. А театром их увлекла сестра Злата, на 3 года старше. Втроем они даже снялись в фильме «Василий и Василиса». Но позже Злата оставила кино, предоставив площадку близнецам. Даром что сами они всегда отдавали предпочтение театру. Девушки вместе окончили ГИТИС, в один год стали заслуженными артистками. Обе замужем за режиссерами: Ксения — за Сергеем Осипьяном, у них двое детей, Полина — за Евгением Каменьковичем, дочь уже взрослая.





Сестры Ксения и Полина Кутеповы. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Татьяна и Ольга Арнтгольц (37) родились в актерской семье, и у них есть старший брат Антон. В 9 лет сестры дебютировали на большой сцене в музыкальном спектакле. Но когда приехали из Калининграда в Москву, несколько вузов отказали им: «Одинаковые актрисы нам не нужны!» А в Щепкинское взяли. И почти сразу девочки стали получать предложения о съемках. Сегодня у каждой в копилке десятки ролей. Татьяна в разводе. Воспитывает дочь. У Ольги двое детей от двух мужчин. Таня — экспрессивная, общительная, Оля — спокойная и закрытая. Что не мешает им быть самыми близкими людьми друг для друга. Ольга даже подменяла беременную Татьяну в «Ледниковом периоде»...





Татьяна и Ольга Арнтгольц. Фото: Коллаж АиФ / www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Екатерина и Дарья Носик (35) тоже в школе пользовались этой уловкой. Но когда Катя вместо сестры схватила по немецкому «тройку», Даша решила, что «меняться именами» больше не будет. В кино дочери известного актера Владимира Носика пришли в 11 лет. Отучившись в разных вузах, они покоряют просторы кинематографа. И сами уже сняли две короткометражки. Катя замужем. Она на 1 см выше Даши. Родной брат близняшек Тимофей погиб с группой Сергея Бодрова. А двоюродный Александр (сын актера Валерия Носика) — их коллега.





Актрисы Екатерина и Дарья Носик. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Братья по мячу

Олег и Алексей Морозовы (53) не имели высоких спортивных наград, однако всю карьеру на поле провели вместе. Вот уж действительно: одна судьба на двоих. У Николая и Юрия Савичевых (54) так не получилось. Юрий — олимпийский чемпион 1988 г., забивший решающий гол в финале против Бразилии. Николай в состав сборной тогда не попал. А в 1993-м, в 28 лет, и вовсе прекратил выступления, иначе проблемы с ногой закончились бы... ампутацией. Однако сегодня Николай — главный тренер московского «Торпедо», где когда-то начинал с братом. А Юрий ремонтирует медицинскую аппаратуру в клинике Германии...

Самыми известными близнецами в современной премьер-лиге стали Алексей и Василий Березуцкие (37). Талантливые с детства, в какой-то момент они засомневались в способностях и чуть было не ушли из футбола. На счастье, их позвали сначала в «Торпедо-ЗИЛ», а потом и в ЦСКА, в форме которого братья добились больших успехов. Также выступали за сборную России. Лишь несколько месяцев Алексей провел в «Черноморце», остальное время ребята работали вместе. В прошлом году завершили карьеру игроков, став тренерами голландского клуба «Витесс». Близнецы женаты, у каждого — дочь и сын. В России построили себе дома по соседству. При этом Василия считают шутником, Алексея — более серьезным человеком, он и выше на 1 см. А вообще «мы очень разные... Мало чего общего между нами», — заключил однажды Василий, который на 20 минут старше.





Братья Березуцкие. Фото: www.globallookpress.com / Alexander Wilf

Не успели Березуцкие покинуть стадион, как на поле выскочили прибывшие из Славянска-на-Кубани Антон и Алексей Миранчуки (24). Незадолго до переезда в Москву их родители развелись, и мама отправилась с близнецами одна. На первую серьезную зарплату они купили ей квартиру, а сами долго снимали одну на двоих. Антон несколько лет играл в Эстонии, но сейчас оба в «Локомотиве». В 22 года стали чемпионами России, в 2018-м участвовали в ЧМ. Закончив институт, получили дипломы тренеров. Леша менее разговорчивый. Антон более шустрый и на 1 см выше. Любят мамину жареную картошку. Увлечены коллекционированием... кроссовок.





Алексей и Антон Миранчук. Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Меньше повезло Кириллу и Дмитрию Комбаровым (32). Дмитрий играл только в высшем дивизионе, выступал за сборную, участвовал в ЧМ и ЧЕ. Сейчас братья в разных клубах. И каково это — выходить на поле против родного близнеца, знают только они...





Кирилл и Дмитрий Комбаровы. Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Такой хоккей нам нужен!

Евгений и Борис (81) Майоровы — выдающиеся хоккеисты. Вместе с Вячеславом Старшиновым в «Спартаке» и сборной СССР они составляли одну из сильнейших троек советского хоккея 1960-х. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. С разницей в два года окончили МАТИ. В 1969-м вдвоем снялись в детском фильме «Тайна железной двери», сыграв... самих себя. Позже оба работали спортивными комментаторами. Но после продолжительной болезни Евгений ушел из жизни. В 59 лет.





Братья Евгений и Борис Майоровы. Фото: РИА Новости / Юрий Сомов

Уникальный случай в истории хоккея — братья Рагулины: Александр, Анатолий и Михаил (78). Три близнеца, которые родились в семье архитектора и должны были стать пианистом, виолончелистом и контрабасистом. В 10 лет им прочили большое будущее в классической музыке. А они предпочли громоздким инструментам легковесные клюшки. Начав с «Химика», в 1962 году братья друг за другом попали в ЦСКА. Наиболее успешным оказался Александр — выступал за сборную СССР, трижды выигрывал Олимпийские игры. Но и умер первым — в 63 года. Анатолий ушел 74-летним. Оставшись без братьев, Михаил взялся тренировать команду по хоккею в зале — флорболу.

Уникальное трио. 75 лет назад родились Александр, Анатолий и Михаил Рагулины: https://t.co/KDGHCNGLLJ pic.twitter.com/kxt8Yg5awK — КХЛ (@khl) May 5, 2016

Сила и красота

Живыми легендами называют Анатолия и Сергея Белоглазовых (63) из Калининграда. В 14 лет они пришли посмотреть тренировку борцов. А стали чемпионами мира и Европы. Больше того — впервые в истории вольной борьбы близнецы завоевали Олимпийские медали высшего достоинства. К сожалению, по настоянию врачей Анатолий вскоре оставил ковер. А Сергей и сегодня считается долгожителем в этом виде спорта. Тренировал команды США, Японии, Сингапура, потом возглавил сборную Московской области и Клуб спортивной борьбы ЦСКА. Братьев называли королями ковра. И никогда ни с кем не сравнивали.





Братья-близнецы Анатолий и Сергей Белоглазовы. Фото: РИА Новости / Дмитрий Донской

Почти всю жизнь — с 4 лет — занимаются художественной гимнастикой Дина и Арина Аверины (21) из Нижегородской области. В спорт их привела старшая сестра Полина. Сегодня она тренер. А близняшки — многократные чемпионки мира и Европы. С недавнего ЧМ в Баку привезли каждая по три «золота». При этом они не соперничают друг с другом. Вместе поступили на «заочку» в институт физкультуры. Обе равнодушны к сладкому и никогда не сидели на диете. Их различия — в глазах, бровях, родинке. Арина — мягкая, Дина — строгая.





Арина и Дина Аверины. Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Ешь, молись, лечи

Елена Малышева и Алексей Шабунин (58) — дизиготные близнецы, очень похожие внешне. И то, что они выбрали одну профессию, не только не удивительно, а даже закономерно: их родители — врачи. Старшая сестра близнецов, живущая в Туапсе Марина Костенко, — невропатолог. Алексей — доктор медицинских наук, главврач «Боткинской» и главный хирург Депздрава Москвы. Ну а Елену Малышеву, терапевта, кардиолога и тоже доктора меднаук, представлять не надо: она каждый день в телевизоре.

День рождения сегодня отмечают доктора медицинских наук, профессора — главврач Городской клинической больницы им. Боткина Алексей Шабунин и телеведущая Елена Малышева! Самого крепкого здоровья, успехов и неиссякаемой энергии! С праздником! pic.twitter.com/L6BH8vuNhH — Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) March 13, 2019

Иеромонахи Кирилл и Мефодий (50) появились на свет в семье ленинградского профессора Анатолия Зинковского. Родители назвали их Женей и Стасом. И росли они, как многие близнецы, дружно. Вместе ходили в школу, окончили «политех», работали над кандидатскими в Оксфорде. И вдруг... приняли монашеский постриг. Единственный случай, когда близнецы сделали это в один день и час. Сейчас отцы Кирилл и Мефодий (уже доктора богословия) служат в одном храме. Что интересно, этими именами их «окрестили» в роддоме. В шутку... А оно вон как вышло!

Иван и Сергей Березуцкие (34) из Армавира стали поварами по воле случая. Один из них был в школе «троечником» — пришлось идти в ПТУ. Однако трехмесячная практика на море и девчонки в группе стали лучшей рекламой для второго брата. После учебы повара-отличники попали в один из двух крутых ресторанов города. Потом были Питер, Москва (неделю жили на Казанском вокзале в комнате повышенной комфортности), стажировки за границей в «мишленовских» заведениях. В 29 лет близнецы открыли первый ресторан в Москве. А в этом году их флагманский проект (с красивым правильным названием и собственной фермой для производства продуктов) занял 19-е место в рейтинге 50 лучших ресторанов мира. И это за 20 месяцев работы! Учась в ПТУ делать «столовские» котлеты, братья о таком успехе и мечтать не смели. Кстати, несколько месяцев назад футболисты Березуцкие отведали уникальные блюда рестораторов Березуцких.

Первым делом самолеты

Артем, Владимир и Николай Распоповы (34) выросли на аэродромах и всегда хотели только летать. Как их отец — заслуженный военный летчик, который и в 55 лет еще выполнял полеты на истребителе. Окончив институт с красными дипломами, близнецы были зачислены в один истребительный авиационный полк — командование пошло навстречу: братья всегда были дружны, да и в истории мировой авиации подобных случаев до сих пор не было. Только сослуживцы мучаются: различить близнецов можно разве что по инициалам на шлемах.

Исключение

Александр и Валерий Пономаренко (52) из Новочеркасска в детстве просили все одинаковое. Потом выбрали разные дороги: Валерий — актерскую, Александр — музыкальную. Но природа взяла свое: братья объединились в дуэт. Теперь вместе и на эстраде, и на ТВ — в программе «Утренняя почта». Правда, с потомством одинаково не получилось: у Валерия три сына, у Александра — дочь и сын.





Александр и Валерий Пономаренко. Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Теория о том, что у близнецов схожие судьбы и они буквально не могут друг без друга, подтверждается многочисленными примерами. Но в каждом правиле обычно есть исключения. Например, Константин и Борис Бурдаевы (38) из Самары. 15 лет назад рыжие «Братья Грим» были очень популярны. Взрывали хит-парады. Своя группа — это была мечта их детства. Однако хватило близнецов на четыре года. Сначала они решили взять творческий отпуск, потом у Константина внезапно умерла жена... Сообща пережить трудности братьям не удалось. Они отдалились. Пытались выступать сольно. Но успех не вернулся. Говорят, уже много лет Бурдаевы не общаются. Самые близкие люди стали друг другу чужими. И это тоже по-своему уникальный случай. К счастью, редкий.