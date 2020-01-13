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В Витебском районе мать вместе с сожителем избивала сыновей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебском районе молодая женщина и её сожитель подозреваются в истязании детей.
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Когда дети пришли в детский сад с синяками, воспитатели спросили у мальчиков, не подрались ли они между собой. Ребята ответили, что их бьют мать и её сожитель.
Возбуждены четыре уголовных дела, они соединены в одно производство. Расследование продолжается.
Летом 2019 года в Минске мать ударила 8-летнюю дочь молотком.
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Новости Беларуси. В Витебском районе молодая женщина и её сожитель подозреваются в истязании детей. Как сообщает Следственный комитет, проживающие вместе...
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