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Поиском альтернативы российской нефти всерьез занялись только сейчас
Источник материала: БДГ
Белорусские власти много лет говорят о том, что зависимость от российской нефти пагубно влияет на экономику и делает страну уязвимой. Во времена обострений сырьевых споров разговоры об альтернативе звучат громче, а после спадания напряжения - стихают. Сегодня первый вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что этим вопросом наконец занялись всерьез.
Прошло уже две недели с момента
Сегодня, после
«Мы сейчас занялись этим вопросом», - подчеркнул Крутой. Он рассказал, что правительство изучает все возможные варианты.
«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», - рассказал он.
Сегодня стало известно, что российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласное
Беларусь занимается поиском альтернативы российской нефти много лет. В последни раз активно тема
В начале прошлого года Лукашенко вновь поднял тему,
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Белорусские власти много лет говорят о том, что зависимость от российской нефти пагубно влияет на экономику и делает страну уязвимой. Во времена обострений...
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