Поиском альтернативы российской нефти всерьез занялись только сейчас

Белорусские власти много лет говорят о том, что зависимость от российской нефти пагубно влияет на экономику и делает страну уязвимой. Во времена обострений сырьевых споров разговоры об альтернативе звучат громче, а после спадания напряжения - стихают. Сегодня первый вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что этим вопросом наконец занялись всерьез.

Прошло уже две недели с момента прекращения поставок российской нефти в Беларусь. Официально нефтяной спор не смогли решить ни на самом высоком уровне, ни уровнем ниже - накануне антимонопольные ведомства РФ и Беларуси провели переговоры, которые не привели к компромиссу.

Сегодня, после совещания у президента, первый вице-премьер Дмитрий Крутой признал, что вопрос поиска альтернативы российской нефти сейчас прорабатывается очень активно.

«Мы сейчас занялись этим вопросом», - подчеркнул Крутой. Он рассказал, что правительство изучает все возможные варианты.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», - рассказал он.

указание не поставлять в Беларусь нефть. Сегодня стало известно, что российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласноене поставлять в Беларусь нефть.

обсуждалась в 2016-2017 годах. Эксперты в интервью БДГ высказывали разное мнение по поводу поиска замены нефти из России. Беларусь занимается поиском альтернативы российской нефти много лет. В последни раз активно темав 2016-2017 годах. Эксперты в интервью БДГ высказывалимнениепоиска замены нефти из России.