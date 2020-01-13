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Поиском альтернативы российской нефти всерьез занялись только сейчас

14.01.2020 16:21 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские власти много лет говорят о том, что зависимость от российской нефти пагубно влияет на экономику и делает страну уязвимой. Во времена обострений сырьевых споров разговоры об альтернативе звучат громче, а после спадания напряжения - стихают. Сегодня первый вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что этим вопросом наконец занялись всерьез.

Прошло уже две недели с момента прекращения поставок российской нефти в Беларусь. Официально нефтяной спор не смогли решить ни на самом высоком уровне, ни уровнем ниже - накануне антимонопольные ведомства РФ и Беларуси провели переговоры, которые не привели к компромиссу.

Сегодня, после совещания у президента, первый вице-премьер Дмитрий Крутой признал, что вопрос поиска альтернативы российской нефти сейчас прорабатывается очень активно.

«Мы сейчас занялись этим вопросом», - подчеркнул Крутой. Он рассказал, что правительство изучает все возможные варианты.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», - рассказал он.

Сегодня стало известно, что российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласное указание не поставлять в Беларусь нефть. 
 
Беларусь занимается поиском альтернативы российской нефти много лет. В последни раз активно тема обсуждалась в 2016-2017 годах. Эксперты в интервью БДГ высказывали разное мнение по поводу поиска замены нефти из России.
 
В начале прошлого года Лукашенко вновь поднял тему, приказав правительству искать иные источники нефти для Беларуси, рассмотрев, в том числе, страны Балтии и поставки через порты.
 
 
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Белорусские власти много лет говорят о том, что зависимость от российской нефти пагубно влияет на экономику и делает страну уязвимой. Во времена обострений...
 
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