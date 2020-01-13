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Шок! Китаянка умерла в 24 года - из-за бедности пять лет она ела только рис с перцем

14.01.2020 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительница китайской провинции Гуйчжоу, которая из-за бедности в течение пяти лет питалась только вареным рисом и маринованными перцами чили, скончалась в понедельник, 13 января, в больнице города Гуйян - столице этого региона, пишет во вторник газета South China Morning Post.



У Хуаянь (Wu Huayan) скончалась в возрасте 24 лет из-за серьезных проблем с сердцем и почками, вызванных скудным питанием в течение длительного времени. Родители девушки умерли, у нее остался только младший брат, которому из-за серьезных проблем с психикой часто требовалась медицинская помощь. 

После смерти родителей У Хуаянь и ее брат жили на пособие от местных властей, получая каждый месяц 300 юаней (около $44).

Девушка также смогла поступить в местный колледж, где ей удалось добиться получения ежегодной стипендии в 7 тысяч юаней. Однако большая часть ее денег уходила на лечение брата. Чтобы сэкономить, У Хуаянь перешла на "диету" из риса и перцев чили.


В октябре 2019 года у студентки начались серьезные проблемы со здоровьем - ей стало трудно ходить и дышать. У Хуаянь обратилась к врачам, которые диагностировали у нее повреждение печени и почек из-за недоедания. 

Денег на лечение у девушки не было, поэтому она попросила соотечественников о помощи через СМИ, дав интервью нескольким газетам и выступив по телевидению. Благодаря поступившим пожертвованиям, ей удалось собрать почти 1 млн юаней (около 147 тысяч долларов).

Однако помощь поступила слишком поздно, в ноябре состояние здоровья девушки стало резко ухудшаться, в итоге она скончалась. Незадолго до смерти она весила около 22 кг.
 
 
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Жительница китайской провинции Гуйчжоу, которая из-за бедности в течение пяти лет питалась только вареным рисом и маринованными перцами чили, скончалась в...
 
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