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Иллюзия с вращающимся котом «сломала» людям мозг. А что видите вы?

14.01.2020 16:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия с вращающимся котом — пользователи не могут понять, в какую именно сторону. Об этом пишет издание Media Leaks.

Ролик появился в TikTok и набрал уже более 20 тысяч лайков. Позже видео попало в Twitter, где набрало около 50 тысяч просмотров и почти четыре тысячи лайков.

На первый взгляд кажется, что кот вращается влево, но некоторые пользователи с этим не согласны:

В конце-концов, в комментариях объявился пользователь, который смог доходчиво объяснить, с чем это связано. «Это иллюзия. Так как нет ничего, кроме контуров, ты не можешь определить, например, хвост проходит ближе к тебе или за ее телом, поэтому это просто рандом твоего мозга, и ты, кстати, можешь это изменить», — написал пользователь под ником @Pushme5214675.

 
 
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В конце концов в комментариях к ролику объяснили, в чем проблема.
 
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