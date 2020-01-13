Иллюзия с вращающимся котом «сломала» людям мозг. А что видите вы?

Источник материала: Tut.by

В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия с вращающимся котом — пользователи не могут понять, в какую именно сторону. Об этом пишет издание Media Leaks.

Ролик появился в TikTok и набрал уже более 20 тысяч лайков. Позже видео попало в Twitter, где набрало около 50 тысяч просмотров и почти четыре тысячи лайков.

На первый взгляд кажется, что кот вращается влево, но некоторые пользователи с этим не согласны:

В левую же — Jdopesunshine (@hoseoksexynip) January 12, 2020

СЕГОДНЯ УТРОМ ОНА КРУТИЛАСЬ ВЛЕВО КАКОГО ОНА СЕЙЧАС ВПРАВО КРУТИТСЯ — райли (@stormbornnn_) January 12, 2020

Какого? Сначала показалась в правую, а потом в левую. Кажется кому то пора в дурку — 4_owl 4 (@PCH6Iqoffp5PonP) January 12, 2020

Смотрю 177 раз и все время против часовой. Помогите. — Баклан (@gtXpsfb8VeD4PjS) January 12, 2020

Окей, я не понимаю, почему все видят вращение в обе стороны, а я ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ??? — .Винтерфелл. (@Wizard_Severus) January 12, 2020

я буду это смотреть пока не увижу вправо — СВЕТСКАЯ (@svetskaia_kasha) January 12, 2020

В конце-концов, в комментариях объявился пользователь, который смог доходчиво объяснить, с чем это связано. «Это иллюзия. Так как нет ничего, кроме контуров, ты не можешь определить, например, хвост проходит ближе к тебе или за ее телом, поэтому это просто рандом твоего мозга, и ты, кстати, можешь это изменить», — написал пользователь под ником @Pushme5214675.