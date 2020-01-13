Сказка приходит ко всем

Источник материала: Кобринский вестник

4 января новогодняя сказка-сюрприз пришла в гости к воспитанникам объединений по интересам Стриговского центра культуры и досуга и Тевельского клуба.

Веселая Баба Яга на протяжении всего представления раскрывала таланты ребят, превращая их то в заморских гостей, то в суперзвезд. А главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка – приглашали всех на веселые конкурсы и в хороводы.

Звонкий детский смех, улыбки, хорошее настроение и, конечно же, подарки из рук Дедушки Мороза, предоставленные в рамках акций «Наши дети» и «Профсоюзы детям» Кобринской районной организацией профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, запомнятся ребятам надолго.











Людмила ПАШКОВИЧ.