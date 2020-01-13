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Кухарев: Предлагается застройщикам, которые строят жильё с привлечением средств граждан, установить рентабельность не выше 5%
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как стало известно по итогам совещания, Президент поддержал проект указа в сфере строительства жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В документе предлагается установить предельную планку рентабельности. Но это коснётся не всех застройщиков. А только тех, кто возводит квадратные метры с привлечением личных средств белорусов.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Еще одна тема, которую обсуждали на совещании – это работа с посредниками. Сферу госзакупок продолжат делать более прозрачной. Для этого весь процесс оцифруют. Кстати, уже сейчас в тестовом режиме работает информационно-аналитическая система управления этой сферой. Её создали согласно новой редакции закона о госзакупках, которая действует с июля 2019-го. Эти меры позволят исключить человеческий фактор и коррупцию.
Кроме этого, Президент в который раз обратил внимание на переработку. Это тема находится на его постоянном контроле. По итогам совещания глава государства поддержал проект нового указа в этой сфере.
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Кухарев: Предлагается застройщикам, которые строят жильё с привлечением средств граждан, установить рентабельность не выше 5%
Новости Беларуси. Как стало известно по итогам совещания, Президент поддержал проект указа в сфере строительства жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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