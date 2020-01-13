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Кухарев: Предлагается застройщикам, которые строят жильё с привлечением средств граждан, установить рентабельность не выше 5%

14.01.2020 16:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как стало известно по итогам совещания, Президент поддержал проект указа в сфере строительства жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров: «До конца не решён вопрос стоимости строящегося жилья»

В документе предлагается установить предельную планку рентабельности. Но это коснётся не всех застройщиков. А только тех, кто возводит квадратные метры с привлечением личных средств белорусов.

Кухарев: Предлагается застройщикам, которые строят жильё с привлечением средств граждан, установить рентабельность не выше 5%

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
В этому указе предлагается застройщикам, которые строят жилье с привлечением средств граждан, установить предельную рентабельность не выше 5%. Также предлагается, что в случае, если застройщик будет строить жилье за счет собственных средств и затем его реализовывать гражданам, то эта норма распространяться не будет. Кроме того, эта норма не будет распространяться на строительство жилья для юридических лиц.
Также инвестиционные договора, которые были заключены ранее и в течение 6 месяцев после принятия указа, на них эта норма также распространяться не будет. Мы считаем,что это позволит снизить стоимость жилья на стороне для всех категорий граждан.

Кухарев: Предлагается застройщикам, которые строят жильё с привлечением средств граждан, установить рентабельность не выше 5%

Еще одна тема, которую обсуждали на совещании – это работа с посредниками. Сферу госзакупок продолжат делать более прозрачной. Для этого весь процесс оцифруют. Кстати, уже сейчас в тестовом режиме работает информационно-аналитическая система управления этой сферой. Её создали согласно новой редакции закона о госзакупках, которая действует с июля 2019-го. Эти меры позволят исключить человеческий фактор и коррупцию.

Кроме этого, Президент в который раз обратил внимание на переработку. Это тема находится на его постоянном контроле. По итогам совещания глава государства поддержал проект нового указа в этой сфере. 

Люди в материале: Владимир Кухарев
 
 
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Новости Беларуси. Как стало известно по итогам совещания, Президент поддержал проект указа в сфере строительства жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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