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Мария Миронова впервые показала двух сыновей вместе. Их разница в возрасте – 27 лет
Источник материала: СТВ
Новости России. Мария Миронова опубликовала трогательное фото двух сыновей.
Снимок был опубликован в Instagram актрисы. На нем старший сын Марии – 27-летний Андрей – держит на руках младшего брата Федора, которому исполнилось три месяца.
Мария Миронова:
Актриса старается не афишировать личную жизнь, поэтому редко показывает публике своих детей.
Младшего сына актриса родила в сентябре 2019 года в Греции, а о беременности рассказала лишь на последних месяцах –
Старший сын актрисы пошел по стопам мамы и знаменитого дедушки Андрея Миронова и тоже стал актером.
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Новости России. Мария Миронова опубликовала трогательное фото двух сыновей. Снимок был опубликован в Instagram актрисы. На нем старший сын Марии – 27-летний Андрей...
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