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Лукашенко поддержал проект указа об ограничении рентабельности застройщиков в 5%. В чем суть?

14.01.2020 16:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поддержал проект указа по ограничению рентабельности застройщиков в 5% при строительстве жилья за счет граждан — то есть при долевке и покупке жилищных облигаций. Об этом заявил вице-премьер Владимир Кухарев, сообщает газета «Звязда».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Идея об ограничении рентабельности застройщиков в 5% впервые была озвучена Александром Лукашенко в начале 2019 года. После этого президент говорил о ней еще несколько раз.

Как рассказывали REALTY.TUT.BY источники на рынке недвижимости, после этого госорганы начали готовить соответствующий проект указа президента. В нем шла речь про ограничение рентабельности как государственных, так и частных застройщиков. Но фанатов этой идеи не было ни среди первых, ни среди вторых, поэтому первую версию указа завернули на этапе согласования. Потом появилась вторая. Согласно нее, ограничить рентабельностью в 5% хотят только долевое строительство или строительство через покупку жилищных облигаций, чтобы оздоровить рынок. Если же застройщик способен сначала строить жилье, а потом продавать — то на него это правило распространяться не будет, рассказывали источники портала в отрасли. Она, как сегодня выяснилось, в итоге она и легла на стол Лукашенко.

Вице-премьер Владимир Кухарев заявил, что проект указа одобрен Александром Лукашенко.

— Также предлагается в случае, если застройщик будет строить жилье за счет собственных средств и потом продавать его гражданам, эту норму не распространять. Кроме того, эта норма не будет распространяться на строительство жилья для юридических лиц, — сказал Кухарев.

Норма указа также не будет распространяться в течение шести месяцев на инвестдоговоры, которые были заключены до вступления документа в силу, сказал вице-премьер.

— Мы считаем, что это позволит снизить стоимость жилья для всех категорий граждан, потому что сейчас для тех, кто нуждается в помощи государства, уже строится жилье с пятипроцентной рентабельностью и не более того. Сейчас этот нормативный акт будет распространен на все категории граждан.

Кухарев заверил, что проведенные расчеты и накопленный опыт позволяют гарантировать, что строительные организации не пострадают от введения такого ограничения, качество строительства также не ухудшится.

— Стоимость самого процесса строительства будет формироваться так, как и формировалось. Вопрос идет про прибыль, которую получает застройщик — эта разница между стоимостью построенного жилья и его ценой при продаже квадратного метра, — добавил вице-премьер.

Правительство надеется, что указ позволит решить и вопрос с проблемными домами, где строительство за счет дольщиков не завершено.

Откуда взялась идея с 5% рентабельностью

Александр Лукашенко трижды рассказывал о схеме работы с государственным заводом эффективных промышленных конструкций, которым руководит брат легенды белорусского хоккея Вадим Салей. Схема, судя по всему, была такова.

Заводу бесплатно выделяют землю под строительство жилья, он его строит с пятипроцентной рентабельностью, а потом передает государству, которое распоряжается домами по своему усмотрению. Таким образом уже было построено несколько арендных домов в Новинках, а также будет строиться социальное жилье в том же районе.

Но тут отметим, что государственные застройщики и так всегда были ограничены рентабельностью в 5% при строительстве социального жилья.

 
 
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