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Редакция KYKY хочет опровергнуть чужие слова о том, что глава Нацмузея «самодур и ведёт себя неадекватно»
Источник материала: KYKY>
13 января на нашу редакционную почту пришло письмо от Национального художественного музея с требованием дать опровержение новости, которую мы недавно выпустили о
«В связи с размещением на официальном сайте KYKY.org публикации от 12.01.2020 «Он – самодур и ведёт себя неадекватно». Как директор нацмузея обидел заслуженных художников Беларуси», Национальный художественный музей Республики Беларусь требует незамедлительно опубликовать официальное опровержение и принести извинения генеральному директору учреждения «Национальный художественный музей Республики Беларусь» Прокопцову Владимиру Ивановичу. Некорректиные действия автора публикации, разместившего текст до получения официальных комментариев от представителя учреждения «Национальный художественный музей Республики Беларусь», носят оскорбительный характер, наносят ущерб репутации музея, а также задевают честь, достоинство и профессионализм генерального директора Прокопцова Владимира Ивановича.
В случае отказа удовлетворить наше требование, учреждением «Национальный художественный музей Республики Беларусь» в установленном порядке будет подан судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Владимира Ивановича Прокопцова».
Если кратко – речь о
Опровержение и извинение
«Уважаемый Национальный художественный музей Республики Беларусь, в связи с вашим письмом о задетых чести, достоинстве и профессионализме вашего генерального директора Прокопцова Владимира Ивановича мы решили опубликовать это опровержение.
Раз Национальный художественный музей Республики Беларусь хочет защитить достоинство Прокопцова Владимира Ивановича от некорректных действий журналиста редакции KYKY, не получившего комментарий Национального художественного музея Республики Беларусь о предполагаемых Зоей Луцевич самодурстве Прокопцова Владимира Ивановича, я как главный редактор не смею этому препятствовать.
Я уверена, что если бы журналист KYKY дозвонился в Национальный художественный музей Республики Беларусь, ему бы ответили, что Прокопцов Владимир Иванович не ведёт себя как самодур и не обижает заслуженных художников. Также я убеждена, что Национальный художественный музей Республики Беларусь не считает Прокопцова Владимира Ивановича неадекватным. Учитывая всё вышеперечисленное, а также тот факт, что Национальный художественный музей Республики Беларусь даже направил нам письмо о защите чести Прокопцова Владимира Ивановича, подписанное Прокопцовым Владимиром Ивановичем, я лично – как и вся редакция KYKY.org – готова опровергнуть, что Прокопцов Владимир Иванович ведёт себя неакдекватно и как самодур. Мы готовы извиниться за то, что разместили цитату художницы Зои Луцевич с её оценкой качеств характера Прокопцова Владимира Ивановича, если Национальный художественный музей Республики Беларусь считает, что таким образом может пострадать его – Прокопцова Владимира Ивановича – честь и деловая репутация.
Таким образом мы удовлетворяем требование Национального художественного музея Республики Беларусь об опровержении и извинении за информацию, опубликованную в материале
С уважением, главный редактор KYKY Анастасия Рогатко. И вся редакция журнала».
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Редакция KYKY хочет опровергнуть чужие слова о том, что глава Нацмузея «самодур и ведёт себя неадекватно»
13 января на нашу редакционную почту пришло письмо от Национального художественного музея с требованием дать опровержение новости, которую мы недавно выпустили о...
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