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Редакция KYKY хочет опровергнуть чужие слова о том, что глава Нацмузея «самодур и ведёт себя неадекватно»

14.01.2020 16:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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13 января на нашу редакционную почту пришло письмо от Национального художественного музея с требованием дать опровержение новости, которую мы недавно выпустили о конфликте художницы и руководства музея. Написано в нём было вот что, цитируем:

«В связи с размещением на официальном сайте KYKY.org публикации от 12.01.2020 «Он – самодур и ведёт себя неадекватно». Как директор нацмузея обидел заслуженных художников Беларуси», Национальный художественный музей Республики Беларусь требует незамедлительно опубликовать официальное опровержение и принести извинения генеральному директору учреждения «Национальный художественный музей Республики Беларусь» Прокопцову Владимиру Ивановичу. Некорректиные действия автора публикации, разместившего текст до получения официальных комментариев от представителя учреждения «Национальный художественный музей Республики Беларусь», носят оскорбительный характер, наносят ущерб репутации музея, а также задевают честь, достоинство и профессионализм генерального директора Прокопцова Владимира Ивановича.

В случае отказа удовлетворить наше требование, учреждением «Национальный художественный музей Республики Беларусь» в установленном порядке будет подан судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Владимира Ивановича Прокопцова».


Если кратко – речь о новости, в которой был описан конфликт художницы Зои Луцевич с директором музея. Журналист KYKY взяла комментарий у Зои (которая и сказала фразу, взятую в цитату в заголовке), но не смогла получить ответ другой стороны – в воскресенье в музее не брали трубку. Так как письмо из музея было адресовано главному редактору Анастасии Рогатко лично (и начиналось со слов «Уважаемая Анастасия!»), опровержение мы публикуем с её слов. Далее цитируем:

Опровержение и извинение

«Уважаемый Национальный художественный музей Республики Беларусь, в связи с вашим письмом о задетых чести, достоинстве и профессионализме вашего генерального директора Прокопцова Владимира Ивановича мы решили опубликовать это опровержение.

Раз Национальный художественный музей Республики Беларусь хочет защитить достоинство Прокопцова Владимира Ивановича от некорректных действий журналиста редакции KYKY, не получившего комментарий Национального художественного музея Республики Беларусь о предполагаемых Зоей Луцевич самодурстве Прокопцова Владимира Ивановича, я как главный редактор не смею этому препятствовать.

Я уверена, что если бы журналист KYKY дозвонился в Национальный художественный музей Республики Беларусь, ему бы ответили, что Прокопцов Владимир Иванович не ведёт себя как самодур и не обижает заслуженных художников. Также я убеждена, что Национальный художественный музей Республики Беларусь не считает Прокопцова Владимира Ивановича неадекватным. Учитывая всё вышеперечисленное, а также тот факт, что Национальный художественный музей Республики Беларусь даже направил нам письмо о защите чести Прокопцова Владимира Ивановича, подписанное Прокопцовым Владимиром Ивановичем, я лично – как и вся редакция KYKY.org – готова опровергнуть, что Прокопцов Владимир Иванович ведёт себя неакдекватно и как самодур. Мы готовы извиниться за то, что разместили цитату художницы Зои Луцевич с её оценкой качеств характера Прокопцова Владимира Ивановича, если Национальный художественный музей Республики Беларусь считает, что таким образом может пострадать его – Прокопцова Владимира Ивановича – честь и деловая репутация. 

Таким образом мы удовлетворяем требование Национального художественного музея Республики Беларусь об опровержении и извинении за информацию, опубликованную в материале «Он – самодур и ведёт себя неадекватно». Как директор нацмузея обидел заслуженных художников Беларуси», поскольку не хотим ставить под вопрос профессионализм Прокопцова Владимира Ивановича – и тем более не хотим стать участниками судебного разбирательства по делу, которое даже косвенно (через публикацию «Он – самодур и ведёт себя неадекватно». Как директор нацмузея обидел заслуженных художников Беларуси») может поставить под сомнение честь и достоинство Прокопцова Владимира Ивановича.

С уважением, главный редактор KYKY Анастасия Рогатко. И вся редакция журнала».

 
 
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13 января на нашу редакционную почту пришло письмо от Национального художественного музея с требованием дать опровержение новости, которую мы недавно выпустили о...
 
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