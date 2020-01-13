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Кофе и зелень. Какая еда полезна для мозга?

14.01.2020 16:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мозг потребляет около 20% энергии, которую вырабатывает организм. А организм берёт свою энергию из еды. Можно считать, что человек кормит не столько желудок, сколько свой мозг. 

Если сравнивать с мозгом, органу пищеварительного тракта не настолько важно, чем он питается. Многие учёные проводили разные исследования, чтобы выяснить, как правильно кормить мозг. Итак, как это делать? 

Как сообщает РИА Новости, вкусная жирная пища вызывает удовольствие, однако приводит к развитию воспалительных процессов и к угнетению мозга. Что интересно, это начинается ещё до того, как у человека появляются признаки ожирения. 

Регулярное злоупотребление жирной пищей негативно сказывается и на потомстве. Дети таких родителей менее любознательны, у них возникают проблемы с памятью и умением решать задачи. Опыты проводились на крысах. 

Кофе и зелень. Какая еда полезна для мозга?
Фото: pixabay.com 

Помочь мозгу может кофе. Оно защищает орган от повреждений, которые вызываются болезнями Паркинсона и Альцгеймера. Лучше всего с этой задачей справляется кофе сильной обжарки. 

Благотворно на мозг влияет здоровая диета, которая включает в себя большое количество овощей, фруктов, зелени, продуктов из цельных зёрен, морепродуктов. Особенно полезны жирные кислоты, содержащиеся в рыбе. 

Всего исследователи выделили пять продуктов, в которых нуждается мозг: зелень, рыба, кофе и чай, орехи, ягоды. 

Кстати, несколько месяцев назад мы выяснили, как легко определить вредность сладости. 

Хитростью поделилась врач-диетолог – здесь подробнее

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Мозг потребляет около 20% энергии, которую вырабатывает организм. А организм берёт свою энергию из еды. Можно считать, что человек кормит не столько желудок, сколько...
 
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