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НАН Беларуси представит на выставке в Дубае биопринтер

14.01.2020 16:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

НАН Беларуси представит на выставке в Дубае биопринтер

Национальная академия наук Беларуси на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае в числе своих разработок представит 4D-принтер сообщал директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо.

"Концепция ЭКСПО-2020 заключается в развитии трех "и" - инновации, инвестиции и индивидуумы, - отметил Валерий Садохо. - В секторе инноваций будут представлены последние достижения науки. В частности, Национальная академия наук представит принтер 4D-печати, позволяющий воспроизводить живые клетки (так называемый биопринтер)".

Кроме НАН в данном секторе участие примут восемь компаний Парка высоких технологий, которые продемонстрируют свои достижения в области медицины, сельского хозяйства и искусственного интеллекта, пишет БЕЛТА.

 
 
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Национальная академия наук Беларуси на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае в числе своих разработок представит 4D-принтер сообщал директор Национального центра...
 
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