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Крутой: Беларусь прорабатывает все возможные варианты альтернативных поставок нефти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь прорабатывает все возможные варианты альтернативных поставок нефти. Об этом 14 января заявил журналистам по итогам совещания у главы государства первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока партнёры не соглашаются на наши условия. За исключением компаний Михаила Гуцериева. Но Беларусь достаточно крупный потребитель российской нефти. Так что в любом случае переговоры продолжатся. Тем временем, наша страна готова задействовать резервные источники для поставок нефти. Активно идут переговоры с потенциальными партнёрами.
Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
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Новости Беларуси. Беларусь прорабатывает все возможные варианты альтернативных поставок нефти. Об этом 14 января заявил журналистам по итогам совещания у главы...
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