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Крутой: Беларусь прорабатывает все возможные варианты альтернативных поставок нефти

14.01.2020 16:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь прорабатывает все возможные варианты альтернативных поставок нефти. Об этом 14 января заявил журналистам по итогам совещания у главы государства первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Крутой: Беларусь прорабатывает все возможные варианты альтернативных поставок нефти


Он отметил, что какого-то прогресса в переговорах с Россией пока нет и напомнил позицию Беларуси по этому вопросу. В нынешних условиях – речь идёт о налоговом манёвре и повышении стоимости чёрного золота для Беларуси – наша страна не будет платить премии российским нефтяникам в прежнем объёме.

Крутой: Беларусь прорабатывает все возможные варианты альтернативных поставок нефти

Пока партнёры не соглашаются на наши условия. За исключением компаний Михаила Гуцериева. Но Беларусь достаточно крупный потребитель российской нефти. Так что в любом случае переговоры продолжатся. Тем временем, наша страна готова задействовать резервные источники для поставок нефти. Активно идут переговоры с потенциальными партнёрами.  

Крутой: Беларусь прорабатывает все возможные варианты альтернативных поставок нефти

Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Альтернативные поставки отрабатываются, все возможные варианты, о которых говорил Президент, находятся в работе. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом.

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Новости Беларуси. Беларусь прорабатывает все возможные варианты альтернативных поставок нефти. Об этом 14 января заявил журналистам по итогам совещания у главы...
 
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