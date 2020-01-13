Лукашенко заявил о незыблемости государственной экономической политики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с членами правительства экономическую политику в стране, передает телеканал «МИР 24».

«Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными, как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому что жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом политики, которая проводится, этого не будет», – сказал Лукашенко.