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Лукашенко заявил о незыблемости государственной экономической политики
14.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с членами правительства экономическую политику в стране, передает телеканал «МИР 24».
Правительство подготовило для главы государства несколько предложений. Например, о реформах в строительстве. Другая тема – госзакупки: в стране намерены бороться с недобросовестным посредничеством в этой сфере.
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Правительство Беларуси подготовило предложения по реформам в строительстве и в сфере госзакупок.
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