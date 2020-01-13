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Лукашенко заявил о незыблемости государственной экономической политики

14.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с членами правительства экономическую политику в стране, передает телеканал «МИР 24».

«Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными, как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому что жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом политики, которая проводится, этого не будет», – сказал Лукашенко.

Правительство подготовило для главы государства несколько предложений. Например, о реформах в строительстве. Другая тема – госзакупки: в стране намерены бороться с недобросовестным посредничеством в этой сфере.



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Правительство Беларуси подготовило предложения по реформам в строительстве и в сфере госзакупок.
 
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