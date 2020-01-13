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В ожидании Помпео?

14.01.2020 16:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Не исключено, что в самое ближайшее время Минск все-таки посетит Госсекретарь США Майк Помпео.

В частности, об этом может свидетельствовать тот факт, что в кулуарах Дворца независимости сегодня был замечен американский флаг.

Опубликовавший его приближенный к Лукашенко телеграм-канал Пул Первого высказывет предположение, что в Минске снова ждут Помпео.



Напомним, визит Помпео в Беларусь планировался 4 января. В рамках визита были предусмотрены переговоры Лукашенко, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия. 
 
Однако из-за нападения на посольство США в Ираке визит был отменен. Сообщалось, что он состоится, как только это станет возможным по согласованию сторон.

Тогда же были отменены и запланированные на эти дни визиты в Украину, Узбекистан, Кахахстан и на Кипр.
 
Теги: Минск
 
 
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Не исключено, что в самое ближайшее время Минск все-таки посетит Госсекретарь США Майк Помпео.
 
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