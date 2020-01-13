В ожидании Помпео?

В частности, об этом может свидетельствовать тот факт, что в кулуарах Дворца независимости сегодня был замечен американский флаг.





Опубликовавший его приближенный к Лукашенко телеграм-канал Пул Первого высказывет предположение, что в Минске снова ждут Помпео.













Однако из-за нападения на посольство США в Ираке визит был отменен. Сообщалось, что он состоится, как только это станет возможным по согласованию сторон.

Тогда же были отменены и запланированные на эти дни визиты в Украину, Узбекистан, Кахахстан и на Кипр.









Напомним, визит Помпео в Беларусь планировался 4 января. В рамках визита были предусмотрены переговоры Лукашенко, встреча с министром иностранных дели другие мероприятия.