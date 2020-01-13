Источник материала: Новости Волковыска

Волковысская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что до 28 февраля продолжает действовать запрет на лов налима.

Для сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для воспроизводства рыбы, пунктом 107 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных указом №580 от 8 декабря 2005 года (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 05.12.2013 № 551), установлен запрет на лов налима обыкновенного с 25 декабря по 28 февраля.

Если в сроки запрета рыболову все же попался налим, то в соответствии с действующим законодательством, рыба должна быть выпущена в рыболовные угодья в живом виде.

За добычу налима в сроки запрета на его вылов предусматривается административная ответственность/ За добычу налима обыкновенного в сроки запрета на его вылов предусматривается административная ответственность по ч. 1 ст. 15.35 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере до 50 базовых величин. Кроме того, за каждую пойманную особь в этот период придется возместить вред в тройном размере – 27 базовых величин (с 1 января 2020 г. базовая величина - 27 рублей) или 729 рублей. А если общая сумма вреда превысит 100 базовых величин, наступает уголовная ответственность по ч.1 ст.281 УК Республики Беларусь.