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Почему белорусы залазят в кредитную кабалу?

14.01.2020 17:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последнее время белорусы берут немало кредитов на потребительские нужды. Насколько это безопасное развлечение? Этот вопрос «Белорусский партизан» обсудил с доктором экономических наук профессором Борисом Желибой.

Почему белорусы залазят в кредитную кабалу?
- Общая цифра взятых кредитов все время растет, она уже перевалила за 13 миллиардов белорусских рублей, - объясняет Борис Желиба. - В свое время кредиты вызвали обеспокоенность Национального банка и он снизил предельный показатель так называемой кредитной нагрузки. Раньше был коэффициент 0,5 или 50 процентов, сейчас – 0,4 или 40 процентов. 

Это означает, что у кредитополучателя ежемесячные платежи по кредиту и процентам не должны превышать 40 процентов от его реальных доходов. А реальными доходами считаются доходы, получаемые человеком за минусом обязательных платежей – за жилищно-коммунальные услуги, платежи по кредитам, которые человек мог взять ранее, и так далее. 

И это немного затормозило динамику роста потребительского кредита в нашей стране. Но вместе с тем, все равно она положительная.
Если брать такой показатель, как просроченные кредиты, то он по физическим лицам относительно невысокий. Но вместе с тем все равно есть некоторая обеспокоенность. Хорошо, если экономика имеет динамику. 

У нас ВВП за прошлый год вырос чуть более процента, следовательно, должны расти доходы. Рост доходов у нас опережает производительность труда, в реальном исчислении они выросли на 7 процентов. Пока люди справляются с кредитной нагрузкой, но если случится какой-то кризис, то для банков могут быть большие проблемы.

Если сравнивать кредитную нагрузку на население в разных странах, то, например, в России она еще выше. А в некоторых развитых странах она чрезвычайно высока, но там у людей высокие доходы и экономика имеет лучшую динамику, чем в Беларуси.


- Борис Николаевич, а вы сами брали кредиты?

- Брал, но это было давно. Я предпочитаю не залазить в кредиты. Потому что если посчитать, сколько ты выплатил по кредиту за ту же, например, иномарку, это может быть даже и две цены, особенно когда процент по кредиту высокий. 

Так лучше все же насобирать необходимую сумму на депозите или под подушкой, и сделать дорогостоящую покупку. То же самое касается и кредитов на жилье. Если посчитать, сколько выплатил за 10 лет, то можно получить две цены!

- Тогда почему кредиты так популярны? Кто-то плохо умеет считать?

- А потому что у нас сравнительно невысокие зарплаты и дорогостоящую покупку человек сразу не в состоянии сделать. А если очень хочется, а если очень надо? Вот и залазят в кредитную кабалу…
 
 
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В последнее время белорусы берут немало кредитов на потребительские нужды. Насколько это безопасное развлечение? Этот вопрос «Белорусский партизан» обсудил с...
 
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