ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вязович о трудностях 8-го этапа: «Хороший день со сложными песками»

14.01.2020 17:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ралли-рейде «Дакар-2020» прошел один из интереснейших этапов. Несмотря на то, что по километражу он далеко не самый протяженный, организаторы предложили участникам сложный маршрут и разнообразный, зачастую, коварный ландшафт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вязович: «Обычному человеку в самых страшных снах не представляется нагрузка, которую испытывают члены экипажа во время гонки»


8-й этап со скоростным участком в 477 километров проходил вдоль гор и каньонов, но и пески, коих в Саудовской Аравии предостаточно, тоже были. Как потом оказалось, именно они и таили в себе основную опасность.

Вязович о трудностях 8-го этапа: «Хороший день со сложными песками»

Дюны оказались мягкими, и в них в прямом смысле проваливались боевые машины. Не избежал этой участи и капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича. И неизвестно, чем бы для лидера команды «МАЗ-СПОРТавто» закончился этот этап и весь «Дакар», если бы не подоспевшие на помощь два других МАЗа.

Общими усилиями удалось вытащить из песков капотник, и всем вместе продолжить гонку. В итоге Сергей Вязович финишировал шестым. В общем зачете Вязович сохранил третье место. Алексей Вишневский завершил этап в первой десятке. В генеральной классификации этот экипаж идет восьмым. 

Вязович о трудностях 8-го этапа: «Хороший день со сложными песками»

Сергей Вязович, участник ралли-рейда «Дакар  2020»:
Ну сегодня, наконец, был нормальный, хороший день со сложными песками (не скажу, что они высокие, но мягкие). Мы практически сразу, со старта подсели на подножье. Было много джипов, которые не поднялись и заблокировали нам дорогу, и я хотел развернуться, и на подножье провалился, да так сильно, что  когда подъехал Алексей Вишневский, не смог вытянуть меня одной машиной, пришлось дождаться второго МАЗа. И тогда нас вытянули. Дальше без проблем поработали, попытались нивелировать отставание, в принципе, такой классный рабочий день, то, что нужно.

Вязович о трудностях 8-го этапа: «Хороший день со сложными песками»

Легендарный ралли-марафон продолжается и организаторы уверяют, что самое интересное еще впереди. Напомним, завершится ралли-рейд 17 января. 

Люди в материале: Сергей Вязович
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В ралли-рейде «Дакар-2020» прошел один из интереснейших этапов. Несмотря на то, что по километражу он далеко не самый протяженный, организаторы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруске пришла посылка с вещами из США. Таможенники нашли в ней деньги. Завели уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика