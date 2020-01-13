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Вязович о трудностях 8-го этапа: «Хороший день со сложными песками»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ралли-рейде «Дакар-2020» прошел один из интереснейших этапов. Несмотря на то, что по километражу он далеко не самый протяженный, организаторы предложили участникам сложный маршрут и разнообразный, зачастую, коварный ландшафт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дюны оказались мягкими, и в них в прямом смысле проваливались боевые машины. Не избежал этой участи и капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича. И неизвестно, чем бы для лидера команды «МАЗ-СПОРТавто» закончился этот этап и весь «Дакар», если бы не подоспевшие на помощь два других МАЗа.
Общими усилиями удалось вытащить из песков капотник, и всем вместе продолжить гонку. В итоге Сергей Вязович финишировал шестым. В общем зачете Вязович сохранил третье место. Алексей Вишневский завершил этап в первой десятке. В генеральной классификации этот экипаж идет восьмым.
Сергей Вязович, участник ралли-рейда «Дакар – 2020»:
Легендарный ралли-марафон продолжается и организаторы уверяют, что самое интересное еще впереди. Напомним, завершится ралли-рейд 17 января.
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Новости Беларуси. В ралли-рейде «Дакар-2020» прошел один из интереснейших этапов. Несмотря на то, что по километражу он далеко не самый протяженный, организаторы...
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