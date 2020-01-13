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Зима на исходе: большие синицы уже начали петь
Источник материала: Партизан
Большие синицы начали петь, это можно считать поворотной точкой на пути к скорой весне, говорят орнитологи.
Местные издания и сообщества в социальных сетях в эти дни обсуждают фотографии перелетных птиц в небе над Брестской областью: многие предполагали, что в страну преждевременно возвращаются журавли и белые гуси.
Специалист по природоохранным вопросам общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" Семен Левый в беседе со
"Эти птицы могли оставаться на зимовку у нас или в соседней Польше", - предположил он.
Впрочем, в мире пернатых признаки весны уже есть. "Большие синицы начали петь. Значит, дело идет к весне", - рассказал Левый.
Большие синицы, или большаки, обычно начинают петь уже в январе. В последние несколько лет они начинали петь ближе к 20-м числам или в начале февраля. Традиционно этот вид птиц остается на зиму в Беларуси.
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Большие синицы начали петь, это можно считать поворотной точкой на пути к скорой весне, говорят орнитологи.
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