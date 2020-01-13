ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зима на исходе: большие синицы уже начали петь

14.01.2020 16:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Большие синицы начали петь, это можно считать поворотной точкой на пути к скорой весне, говорят орнитологи.



Местные издания и сообщества в социальных сетях в эти дни обсуждают фотографии перелетных птиц в небе над Брестской областью: многие предполагали, что в страну преждевременно возвращаются журавли и белые гуси.

Специалист по природоохранным вопросам общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" Семен Левый в беседе со Sputnik отметил, что говорить о возвращении перелетных птиц раньше обычного пока не приходится.

"Эти птицы могли оставаться на зимовку у нас или в соседней Польше", - предположил он.

Впрочем, в мире пернатых признаки весны уже есть. "Большие синицы начали петь. Значит, дело идет к весне", - рассказал Левый.

Большие синицы, или большаки, обычно начинают петь уже в январе. В последние несколько лет они начинали петь ближе к 20-м числам или в начале февраля. Традиционно этот вид птиц остается на зиму в Беларуси.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большие синицы начали петь, это можно считать поворотной точкой на пути к скорой весне, говорят орнитологи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Полтысячи подписчиков «Воранаўскай газеты»в ожидании выигрыша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика