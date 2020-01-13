Земфира с мячом, Стэтхэм — в плавках. Знаменитости, бросившие спорт

Источник материала: Аргументы и факты

Каждый день мы видим на экранах телевизора звезд кино или сцены, но порой не догадываемся, что у некоторых из них за спиной — профессиональная спортивная карьера и даже медали. АиФ.ru рассказывает об известных спортсменах в прошлом.

Земфира (баскетбол)

«Мне приснилось небо Лондона, в нем приснился долгий поцелуй...» — этого и других десятков хитов любимой многими певицы Земфиры вполне могло не быть. В третьем классе девочку записали в спортивную секцию, а через год перевели в баскетбольный спецкласс. Там она делала серьезные успехи, в 15 лет была капитаном юниорской сборной республики и команды РСФСР.

Главный тренер Юрий Максимов видел в ней задатки для профессионального роста. Вот что он говорил о разыгрывающим защитнике Земфире Рамазановой: «У Земфиры был стопроцентный шанс продолжать спортивную карьеру. До уровня сборной могла дойти, если бы решила несколько своих проблем, в частности, подтянула физические данные, и преодолела порог, разделяющий детский спорт от профессионального. Прекрасный дриблинг, высокий игровой интеллект, у Земфиры все это имелось в наличии. Я всегда говорю, что разыгрывающий — это проводник тренерских идей на площадке. В этом отношении Земфира стала лучшей ученицей за все годы моей тренерской работы. Я считаю, что лучшего проводника моих идей не было. Это замечал не только я, но и директор нашей спортшколы, который любил говорить: «Рамазанова — компьютер этой команды».

Говорят, карьера прервалась в том числе из-за одного обидного случая. В 17 лет она была кандидатом в сборную Россию и уже привлекалась к играм команды. В 1993-м году команда отправлялась в турне в США и Земфира должна была железно быть в составе. Но ее отцепили в последний момент. Она обиделась и больше в баскетбол не вернулась. Правда, к тому времени у нее уже были серьезные планы связать себя с музыкой.

Анна Семенович (фигурное катание)

О том, что известная певица, актриса и телеведущая Анна Семенович раньше занималась фигурным катанием, известно многим. Правда, многие до сих пор не понимают, как с такими формами она доросла до профессионального уровня в виде спорта, где ценятся максимально легкие девочки.

В активе Анны есть такие достижения, как третье место в 1998-м году на чемпионате России (танцы на льду, в паре с Владимиром Федоровым), второе место на ЧР-2000 в паре с Романом Костомаровым и два титула сильнейших на турнире в Финляндии. Закончила спортивную карьеру Семенович в 2001-м году из-за травмы мениска. Но успела получить звание мастера спорта международного класса.

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Иван Дорн (многоборье)

В детстве известного ныне актера, музыканта и шоумена Ивана Дорна было очень много спорта, причем на профессиональном уровне. Судите сами, получил мастера спорта в парусном спорте, кандидата в мастера спорта бальным танцам, имел 2-й разряд по плаванию, 3-й взрослый разряд по легкой атлетике. Кроме того, активно занимался футболом, большим теннисом и шахматами. Для таких как Иван придумано многоборье, где можно себя проявить сразу в нескольких видах спорта. Если бы не музыка, которой он занимался параллельно, наверняка достиг бы больших высот на российском или даже мировом уровне.

Джейсон Стэтхэм (прыжки в воду)

Не все знают, но любимый многими по фильмам «Перевозчик», «Неудержимые», «Большой куш», «Форсаж» актер Джейсон Стэтхэм в молодости был профессиональным спортсменом по прыжкам в воду. Он также играл в футбол, но прыжки были его страстью. На протяжении 12 лет он входил в национальную сборную Великобритании. Его коронными дисциплинами были прыжки с одно-, трех- и десятиметровой вышек. Это неудивительно, ведь отец актера тоже был связан со спортом — занимался сначала гимнастикой, затем боксом. Обучал боевым искусствам и сына.

Стэтхэму прочили большое будущее, он был в шаге от блестящей спортивной карьеры, но все-таки выбрал сначала модельный бизнес, а затем попал в киноиндустрию.

Тилль Линдеманн

Еще один известный на весь мир музыкант был связан с водой. Вокалист немецкой группы «Rammstein» Тилль Линдеманн считался одним из кандидатов на поездку в составе сборной ГДР на Олимпиаду-80 в Москву. До этого он принимал участие во множестве турнирах и очень хорошо себя зарекомендовал. Например, занял высокие места на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров в 1978-м году.

Но — в итоге не сложилось по двум причинам. Первая — характер и недостаток дисциплины. Однажды на турнире в Риме он сбежал ночью с девушкой из отеля, чтобы поближе познакомиться с городом, а заодно посетить круглосуточный секс-шоп. Тилля поймали и обещали сделать невыездным. Вторая причина — травма живота, полученная во время тренировки перед очередным турниром. В итоге спорт решено было оставить и сосредоточиться на музыке, о чем он нисколько не жалеет.

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Курт Рассел (бейсбол)

Всемирно известный актер, сценарист и продюсер Курт Рассел с детства мечтал играть в бейсбол и планомерно шел к своей цели. Он регулярно тренировался индивидуально, затем попал в юниорскую команду. В конце концов вышел уже на профессиональный уровень, заключив контракт с одной из команд низшей лиги бейсбола в США. Возможно, пробиться на более высокий уровень ему и не удалось бы, но в итоге со спортивной карьерой все равно пришлось закончить рано из-за полученной серьезной травмы плеча. Пока лечился, занялся актерским ремеслом. Получаться стало настолько хорошо, что, в итоге, идею с бейсболом оставил в прошлом.