Хозяин спал, матрац горел... На пожаре спасен житель Пинска

Источник материала: Виртуальный Брест

13.01.2020 года в 13-48 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 6-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Федотова в Пинске.





К моменту прибытия к месту вызова подразделений МЧС в подъезде было задымление, входная дверь в квартиру была открыта. Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате квартиры обнаружен и при помощи маски для спасаемого спасен (вынесен на свежий воздух) хозяин квартиры, 1972 г. рождения, который с ингаляционным отравлением продуктами горения легкой степени, ожогом пламенем правой стопы госпитализирован.

Эвакуация из соседних квартир не проводилась в связи с отсутствием в них жильцов.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждены постельные принадлежности и пол в квартире на площади 1 м.кв. Причина пожара устанавливается.