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Хозяин спал, матрац горел... На пожаре спасен житель Пинска

14.01.2020 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

13.01.2020 года в 13-48 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 6-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Федотова в Пинске.

Хозяин спал, матрац горел... На пожаре спасен житель Пинска

К моменту прибытия к месту вызова подразделений МЧС в подъезде было задымление, входная дверь в квартиру была открыта. Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате квартиры обнаружен и при помощи маски для спасаемого спасен (вынесен на свежий воздух) хозяин квартиры, 1972 г. рождения, который с ингаляционным отравлением продуктами горения легкой степени, ожогом пламенем правой стопы госпитализирован.

Хозяин спал, матрац горел... На пожаре спасен житель Пинска

Эвакуация из соседних квартир не проводилась в связи с отсутствием в них жильцов.

Хозяин спал, матрац горел... На пожаре спасен житель Пинска

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждены постельные принадлежности и пол в квартире на площади 1 м.кв. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  13.01.2020 года в 13-48 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 6-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Федотова в Пинске. К моменту прибытия к месту...
 
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