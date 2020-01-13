|
Хозяин спал, матрац горел... На пожаре спасен житель Пинска
14.01.2020 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
13.01.2020 года в 13-48 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 6-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Федотова в Пинске.
К моменту прибытия к месту вызова подразделений
Эвакуация из соседних квартир не проводилась в связи с отсутствием в них жильцов.
Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждены постельные принадлежности и пол в квартире на площади 1 м.кв. Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13.01.2020 года в 13-48 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 6-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Федотова в Пинске. К моменту прибытия к месту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)