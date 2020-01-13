Налоговая: об измененном режиме рабочего времени инспекции

Источник материала: Новости Дзержинска

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕННОМ РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ИНСПЕКЦИИ на период приема налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год.

Прием деклараций осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 19.00;

- по субботам 21 и 28 марта 2020г. - с 9.00 до 13.00;

- 1 апреля 2019 г. – с 8.00 до 19.00.

Прием деклараций у физических лиц производится:

- в рабочее время с 8-00 до 17-00 в кабинете № 6

- с 17-00 до 19-00 в режиме «Одно окно» в кабинете №13

Кабинеты расположены на первом этаже инспекции МНС Республики Беларусь по Дзержинскому району по адресу: г. Дзержинск, ул. Ленинградская, 14.

Справки по тел.: 7-66-75, 7-70-12, 6-56-81.



