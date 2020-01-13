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В Гомеле пациент «заминировал» больницу скорой медицинской помощи

14.01.2020 17:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле пациент «заминировал» больницу скорой медицинской помощи
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, происшествие произошло около 3 часов дня 14 января. Неизвестный оставил сообщение о том, что в хозяйственной части больницы скорой медицинской помощи в Гомеле будет взрыв.

В Гомеле пациент «заминировал» больницу скорой медицинской помощи В Молодечно «заминировали» три гимназии и школу

На место инцидента были направлены экстренные службы, саперно-пиротехническая группа, произведен осмотр помещений медучреждения. Взрывного устройства обнаружено не было.

Вскоре сотрудники милиции установили личность звонившего. Им оказался 58-летний пациент больницы, которую он «заминировал». Мужчина задержан, его действиям дадут правовую оценку.

Напомним, согласно ст. 340 Уголовного кодекса за заведомо ложное сообщение об опасности нарушителю грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Гомель
 
 
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